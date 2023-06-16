廣州女與高校幹部車內疑偷情 公婆抓現行、男裸身狂奔

丁女士稱其兒媳和廣東交通職業技術學院卓姓男幹部深夜在車內裸露下身。（取材自澎湃新聞）

廣州市丁女士日前向廣東教育 廳等單位舉報，稱廣東交通職業技術學院一名卓姓男幹部與她的兒媳夜間在荒郊野外車內疑發生「兩性關係」，被她和丈夫抓了現行，卓男還裸露下半身一度想逃。廣東交通職業技術學院表示，丁女士的兒媳與卓姓幹部是同事關係，已對卓男撤銷黨內職務，並行政撤職，丁女士的兒媳也被處分。

極目新聞、澎湃新聞報導，廣州市的丁女士稱，廣東交通職業技術學院一名卓姓幹部，插足其兒子婚姻，該男子與其兒媳疑似在車內發生性關係被抓了現行。

報導視頻中，拍攝者喊這名幹部「卓處長」，在荒山野外偷情......卓處長，前段時間還見過一面呀」，車內男子馬上用手遮臉，並懇求「別說了，對誰都沒有好處，我們坐下來談，好不好」，拍攝者則回了句，「沒甚麼好說的，等警察 來談。」視頻中還有卓男裸露下半身一度飛快往夜色中逃跑的畫面。

廣東交通職業技術學院卓姓男幹部疑偷情被抓現行，裸露下半身一度飛奔想逃。（取材自澎湃新聞）

廣東交通職業技術學院信息學院微信 公眾號顯示：卓姓男子為信息學院的一名幹部，丁女士的兒媳與他是同事關係。

丁女士將該事件向學院以及廣東省教育廳進行了舉報，指她認為卓性幹部插足其兒子婚姻，希望學院調查並書面答覆。

事發後，卓姓幹部曾向丁女士兒子道歉，表示自己已被免職，並願意進行賠償，遭到丁女士一家拒絕。

6月13日，學院紀委告訴丁女士，卓姓幹部以及其兒媳均受到了相關處分。該學院紀檢室工作人員稱，該幹部被「撤銷黨內職務，行政撤職，七級崗降為八級崗，調整原崗位，啟動師德師風處理程序」。14日，學院紀檢室工作人員表示，該事件已依規依紀進行了處罰。

官網顯示，廣東交通職業技術學院的前身，是1959年成立的廣東交通學校和1960年成立的廣東省航運學校學院目前有四個校區，佔地面積1300餘畝，全日制在校生2.8萬餘人現有56個專業。