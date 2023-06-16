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四川城管毆小販惹眾怒 上千民眾圍堵 6人遭停職

中國新聞組／北京16日電
抗議現場民眾越聚越多。(視頻截圖)
抗議現場民眾越聚越多。(視頻截圖)

四川內江市近日發生一起城管毆打小販事件，引發民眾公憤，周邊小區上千民眾紛紛上街圍堵城管及車輛；公安局民警趕到現場調解，仍無法熄滅民眾的怒火。事後，涉事人員被全部帶走，6名城管則被停職。

中國新聞網報導，東興區城管執法大隊6名機動巡查人員日前在市容秩序巡查過程中，發現金山城小區大門口多名流動攤販占道經營，便要求到指定地點經營。其中鍾姓兄弟二人不肯離開，巡查人員暫扣其經營工具（秤），鍾某（男，27歲）上前爭奪，與執法人員發生爭執並倒地，引發圍觀。

影片顯示，一名男子倒在地上，周圍有身穿城管制服的人在拍照。另幾段影片中，周邊小區大批民眾湧上街，圍堵城管車輛不讓離開，車輛被民眾推撞劇烈搖晃。有疑似警方負責人在現場喊話：「我是公安局局長，請你們相信公安機關，會依法調查處理。」最後特警人員持手銬擠進人群將車內，城管拉出並押走才結束這場衝突。

據報導，當日21時許，內江市公安局派警察到場，22時許，涉事人員被全部帶走。警察將打人城管銬走途中，城管仍被周圍憤怒的民眾群毆。

當地官方通報，東興區已對6名機動巡查人員作出停職處理並要求其配合調查等。

不少中國網民為小販發聲，認為「以前是一個民警帶幾個聯防隊出來，說是警察違法執法。現在是一個正規城管帶幾個協管員出來，警察不管了，也就不違法了，違法的是城管。」有人則建議，「很多人都吐槽城管，但誰管攤販？建議取消城管，直接納入警察管理。」

內江公安局長喊話。(視頻截圖)
內江公安局長喊話。(視頻截圖)

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