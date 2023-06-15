湘女躲家暴夫 手機定位洩行蹤 與弟妹遭破門殺害

劉先生收到的警方詢問通知書。(取材自大風新聞)

廣東東莞市萬江街道曲海社區某出租房內發生殘忍血案，41歲的劉女為了逃避家暴 離開湖南老家，躲到弟弟在東莞的住處，卻被依靠手機 定位前來的丈夫殺害。當時弟弟的岳母正在上樓晾衣服，岳父緊急關上房門才躲過一劫。

極目新聞報導，今年36歲的劉東是湖南祁東縣人，在東莞打工。劉東在東莞萬江街道曲海社區租了房，平時他和老婆、兒子住一間，其父母住一間房。

劉東說，姊姊劉女與唐男育有兩兒，43歲的唐男性格偏激，劉女經常遭唐男打罵。唐男還以劉女家人及孩子要挾，要求其不能對外透露被家暴一事。

今年5月23日19時許，因無法忍受家暴，劉女決心離婚並報警。隨後，她帶著孩子離開老家投靠弟弟。劉東稱，唐男經常查姊姊的手機，每次翻完手機就是一頓暴打。

5月24日至26日，唐男多次給劉女打電話稱不同意離婚。最後經過協商，他同意離婚、兩孩子的贍養費各自承擔一半。

5月29日下午，劉東27歲的妻子和姊姊在客廳吹空調。唐男透過劉女的手機定位找到她在東莞的住處，唐男攜帶刀具破門而入。劉東的妻子鄭女背後被刺三刀，姊姊背後被刺三刀、胸前被刺四刀，兩人均因刺破胸腔、肺、心臟等引起大出血休克死亡。

當時，劉東的岳母聽到屋內的呼救聲，推門進去就看見兩人已躺在血泊中。唐男拿著長10厘米、寬約5厘米的刀在手中擦拭，說「這就是你女兒的下場」。唐男還想進一步對老人家下手，岳父岳母急閉房門才躲過一劫。

報導指出，得知消息後，劉東立刻趕回家，唐男也在附近的小賣部被警方抓獲。東莞市公安局萬江分局共聯派出所相關人員12日稱，劉先生反映的案件屬實，當地警方正在調查處理。

劉東認為，如果房東 對外來人員實行嚴格的管理制度，落實登記、報備手續，案件也許不會發生。因此，他們認為房東應該承擔一定的責任。