打斷妻子7根肋骨 上市公司創始人傳家暴 分局：無權收押

女子長期受到家暴。(取材自上游新聞)

知名上市公司拓維信息爆出創始人、第二大股東宋鷹家暴 醜聞；55歲劉女士稱長期遭到丈夫宋鷹家庭暴力，去年因為細故被毆打近半個小時，斷了七根肋骨，讓她決定報案、申請人身保護令。但宋鷹被刑事立案後未被羈押，而是取保候審，劉女請求收押宋鷹，卻等到「這不是派出所甚至分局能夠決定的」回答。

澎湃新聞、上游新聞報導，劉女士1990年認識宋鷹，婚前她發現宋鷹有暴力傾向時提出分手，但被宋鷹拒絕。兩人1993年在湖南長沙登記結婚，1996年宋鷹創拓維信息公司，回到家一不高興就對她暴力相向。為了躲避家暴，劉女士2010年身帶著年幼的女兒到香港 ，一待就是11年，2020年才回到長沙。

劉女士說，2022年12月11日，宋鷹突然沒徵兆的暴跳，連續用拳猛力擊打、用腳踹她，長達近半個小時。經檢查，她左頂部頭皮組織腫脹，同時左側第2、雙側第4、5、6前肋骨折，被評定為輕傷一級。

劉女士前往派出所報案，3月1日，雨花區公安 分局對宋鷹涉嫌故意傷害案立案偵查。雨花區法院16日下發民事裁定：禁止被申請人宋鷹毆打、威脅、騷擾、跟蹤申請人劉女士及其子女。5月9日，雨花公安分局對宋鷹採取取保候審的刑事強制措施。

劉女士6月13日請求警方對犯罪嫌疑人宋鷹進行收押，她不滿「一個打人的行凶者，在施暴後竟然可以洋洋灑灑離開，至今近半年時間，未受到一天的懲罰」。

警方對犯罪嫌疑人宋鷹辦理取保候審決定，基於三點理由：犯罪嫌疑人與被害人是夫妻關系、犯罪嫌疑人宋鷹身體抱恙、犯罪嫌疑人宋鷹是上市公司創始人之一。

楊姓警官提到，目前，所有的刑事案件都要報市局最終批准，至於犯罪嫌疑人是否採取刑事拘留的強制措施，「這不是派出所甚至分局能夠決定的」。

另一名負責辦理此案的彭警官介紹，拓維信息公司曾向市局去函，稱宋鷹是公司高管，目前負責公司幾個重大項目，希望為其辦理取保候審，函件加蓋公章還有法定代表人簽字。