打斷妻子7根肋骨 上市公司創始人傳家暴 分局：無權收押
知名上市公司拓維信息爆出創始人、第二大股東宋鷹家暴醜聞；55歲劉女士稱長期遭到丈夫宋鷹家庭暴力，去年因為細故被毆打近半個小時，斷了七根肋骨，讓她決定報案、申請人身保護令。但宋鷹被刑事立案後未被羈押，而是取保候審，劉女請求收押宋鷹，卻等到「這不是派出所甚至分局能夠決定的」回答。
澎湃新聞、上游新聞報導，劉女士1990年認識宋鷹，婚前她發現宋鷹有暴力傾向時提出分手，但被宋鷹拒絕。兩人1993年在湖南長沙登記結婚，1996年宋鷹創拓維信息公司，回到家一不高興就對她暴力相向。為了躲避家暴，劉女士2010年身帶著年幼的女兒到香港，一待就是11年，2020年才回到長沙。
劉女士說，2022年12月11日，宋鷹突然沒徵兆的暴跳，連續用拳猛力擊打、用腳踹她，長達近半個小時。經檢查，她左頂部頭皮組織腫脹，同時左側第2、雙側第4、5、6前肋骨折，被評定為輕傷一級。
劉女士前往派出所報案，3月1日，雨花區公安分局對宋鷹涉嫌故意傷害案立案偵查。雨花區法院16日下發民事裁定：禁止被申請人宋鷹毆打、威脅、騷擾、跟蹤申請人劉女士及其子女。5月9日，雨花公安分局對宋鷹採取取保候審的刑事強制措施。
劉女士6月13日請求警方對犯罪嫌疑人宋鷹進行收押，她不滿「一個打人的行凶者，在施暴後竟然可以洋洋灑灑離開，至今近半年時間，未受到一天的懲罰」。
警方對犯罪嫌疑人宋鷹辦理取保候審決定，基於三點理由：犯罪嫌疑人與被害人是夫妻關系、犯罪嫌疑人宋鷹身體抱恙、犯罪嫌疑人宋鷹是上市公司創始人之一。
楊姓警官提到，目前，所有的刑事案件都要報市局最終批准，至於犯罪嫌疑人是否採取刑事拘留的強制措施，「這不是派出所甚至分局能夠決定的」。
另一名負責辦理此案的彭警官介紹，拓維信息公司曾向市局去函，稱宋鷹是公司高管，目前負責公司幾個重大項目，希望為其辦理取保候審，函件加蓋公章還有法定代表人簽字。
公開資料顯示，拓維信息系統股份有限公司是中國領先的軟硬一體化產品及解決方案提供商。公司成立於1996年，員工4000餘名，業務涵蓋政企數字化、智能計算、鴻蒙生態，覆蓋全國31個省級行政區、海外多國。
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