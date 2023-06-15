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地鐵偷拍2.0版 男子脫鞋襪證清白 要提告冤枉他的女子

中國新聞組／北京15日電
男子被指控鞋子發出綠光，查證後證明並無此事。(取材自大風新聞)
男子被指控鞋子發出綠光，查證後證明並無此事。(取材自大風新聞)

在四川女研究生訛指農民工大叔在地鐵偷拍事件後，一則「廣州地鐵2.0版」的文章在網上訴說另一名被冤枉偷拍的經歷。四川小夥為了證明自己沒有偷拍，他脫鞋露襪接受調查，然而當事人輕浮的態度卻讓他憤怒，「我要一個真誠誠懇的道歉」，目前男子決定提起民事訴訟追究責任。

都市快報橙柿互動報導，該篇文章講述者是一名90後四川小夥，6月11日，他和同學聚完餐搭地鐵回家，將座位讓給一對夫婦後，他就站到車廂中間扶手柱位置。

過了一會兒，突然兩個女生站起來對他大叫，「你是不是在偷拍，我懷疑你在用小型攝像頭偷拍」。女子向列車安全員指控他的鞋子上有攝像頭，「我剛剛看到了他鞋子在閃爍綠光」，於是男子被安檢員夾住胳膊「當場逮捕」。

在全車乘客注視下，男子脫下右腳鞋子，露出鞋、襪讓他們看。之後男子被帶到了成都火車南站派出所，民警檢查男生鞋子後，確認沒有任何異常。

民警分析說，當高速行駛的列車快到站時，站台兩邊廣告牌上的光映射在鞋子上，折射出綠光，讓兩女子誤以為是攝像頭，當列車到站停下時，車處於靜止狀態，綠光消失，兩女子又誤以為是男子關掉攝像頭。

小夥說，當時民警記錄事發情況時，有個民警勸兩名女生認識到自己的錯誤，要道歉處理這件事情。但女生開始強調，「我們又不是為了我們自己，我們是看到旁邊其他人的隱私受到影響」。

男子想起，當他在接受調查時，短褲女子不停的在用手機發消息「給你們吃個瓜」，用語音描述現場畫面，讓他根本不相信女子是在「幫別人發聲」。

報導指出，戴帽子的女生用飛快的語速說「帥哥對不起」就走了，但另外一名短褲女子卻沒道歉。男子憤怒的說「我不接受道歉」，民警告訴他「他有追究的權利」，於是男子決定提起民事訴訟。

男子寫道，「我這個事情本身不就是廣州地鐵事件的一個延續嗎？」而不少網友也支持他打官司，「索賠更好」。

男子在地鐵裡站的位子(紅框)，與女子有一些距離。(取材自大風新聞)
男子在地鐵裡站的位子(紅框)，與女子有一些距離。(取材自大風新聞)

地鐵 手機 隱私

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