放話減重100公斤 網紅驚傳減肥訓練營猝逝 得年21歲

翠花兩個月瘦了57斤。（視頻截圖）

「翠花要逆襲」的312斤女網紅「翠花」，近日在一家減肥訓練營不幸離世。據了解，21歲「翠花」5月25日從河南 信陽家中離開到達陜西華陰市的一家訓練營，27日一早該訓練營員工發現她已離世，目前，訓練營已賠償家屬並達成和解，事件具體原因正調查。

來源：YouTube

環球網報導，「翠花」姓周，河南信陽人，這個21歲的姑娘體重一度達到312斤。在短視頻平台，她在「翠花要逆襲」的網名後加上了「要瘦200斤」，這是她減肥的終極目標。

網紅翠花過世。(取材自環球網)

「不是最胖的，我是最棒的，一起期待我的蛻變吧。」這是2022年9月14日「翠花」發布的社交動態。一位知情人士說，「翠花」於去年9月到廣州東莞一家訓練營減肥，近兩個月體重從312斤降到了270多斤。11月她從東莞又到了西安，不到一個月的時間，她減重近20斤。之後，她從西安的這家訓練營離開。

該知情人士稱，「翠花」她最初加入的減肥訓練營都需要交錢，但之後的幾家減肥訓練營，她不需要交費了，訓練營反而還會給她發工資，「拍減肥視頻，相當於給訓練營做宣傳。」

該知情人士指出，「翠花」於5月25日，來到陜西華陰「青健健身 俱樂部」，知情者稱，26日晚上他曾看到「翠花」在微信 朋友圈稱「有些不舒服」，5月27日一早就得知「翠花」離世了。

「翠花」的父親周先生說，「女兒到這個訓練營是拍視頻，訓練營給她開工資。」目前已與訓練營達成和解。

天眼查App顯示，華陰市青健健身俱樂部成立於今年3月，是一家個體工商戶，經營範圍含體育健康服務、食品銷售、保健食品（預包裝）銷售、健身休閒活動。