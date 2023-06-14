陝西男在工地遭叉車壓死 家屬控建設公司「搶遺體」

叉車仍在工地，被紅白藍布蓋住。（取材自紅星新聞）

陝西安康市一名男子李某月初在工地意外身亡，事隔多日，其妻劉女士才終於見到丈夫的遺體，並透露施工方未經家屬同意就將遺體運走，「我們甚至都不知道遺體放在哪，隔了好幾天才得知遺體存放在醫院的太平間」。涉事項目工地建設方稱，政府已介入事件，詳細情形還在調查。

紅星新聞報導，死者的大舅劉某稱，6月4日晚上，他和李某接到一份往工地送磚塊的工作。到達工地後，李某先把叉車開走，期間傳出「咚」一聲，劉某下車查看情況，發現叉車翻倒，李某被壓在車下，救護員抵達現場時，李某已沒有呼吸。

6月5日凌晨4時許，一輛黑色小型客貨車駛入工地內，欲將李某的遺體運走，當時李某妻子和父親情緒難以控制，分別由民警攙扶，開車時，他們試圖靠近，但最終被攔住。家屬說，他們一直不知道李某的遺體存放在何處，施工方多次表示不知道，直到6月9日，負責處理此事的派出所警官才通知家屬，遺體存放在西安交通大學醫學 院。

6月12日上午，劉女士在民警陪同下，終於見到丈夫的遺體；警方表示死亡證明將在辦理好後交給家屬。劉女士稱，家屬仍會留在西安，「事情沒有解決之前不能回老家，只希望對方把我們家後續的生活安排好就行」。

對於家屬說法，西安市公安 局蓮湖分局相關負責人表示，不存在「搶遺體」的情況，此事屬於生產事故，目前由應急管理部門處理。涉事工地建設方西安天寶國際工程有限公司負責人楊經理稱，公司已派人與家屬對接，施工方正在溝通當中，「我們是建設方，是甲方，而且也叮囑過施工單位要好好協商」。

公司另一負責人唐經理稱，目前政府已經介入事件，後續一切以政府通告為準，「即使是賠償，也需要政府的調查報告和事故分析，最後進行責任劃分」。