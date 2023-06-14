律師曝翟欣欣案：蘇享茂留下的電腦手機已全面數據恢復

翟欣欣(右圖)涉索要千萬人民幣逼死丈夫蘇享茂(左圖)，目前已被警方逮捕。(取材自知乎)

手機 應用wephone創始人蘇享茂2017年9月跳樓身亡，並留下遺書稱自殺與前妻翟欣欣索要千萬有關，引發全國關注。目前北京 海淀警方已逮捕翟欣欣，案件進一步偵辦中。蘇享茂家屬此前委託的律師張起淮談到，蘇享茂在離世前對案件也有所準備，他解開了手機密碼並留下紙條。蘇享茂留下的電腦手機，目前已做全面數據恢復。

紅星新聞報導，2017年9月15日，律師張起淮代理蘇享茂自殺一案，後未繼續代理此案。他此前接受其他媒體採訪時表示，「從材料看，有很多問題，恐怕不僅涉嫌詐騙。」

接受委託後，張起淮需要做三方面的工作準備。首先是確認蘇享茂家人的主體身分，並從民事、刑事和行政三個不同方面對案情加以梳理。其次是整理和收集蘇享茂手機和電腦中留下的紀錄，並從紀錄中蒐集和梳理出不同法律關係的相關事實和證據，還原基本事實。

此外還展開相應的調查，了解與蘇享茂直接有關的社會關係和相關事實。同時，在這個過程中不斷調整辦案的思路和方法，並在基本思路確定後對證據進行還原，所掌握的證據多達上千頁。

2018年4月20日下午，在wephone創始人蘇享茂墜亡八個月後，張起淮和律師余婧以及蘇享茂家屬到北京市朝陽區人民法院遞交民事訴訟書及其他相關材料，起訴蘇享茂前妻翟欣欣。遞交材料中三個案由圍繞離婚後財產糾紛、贈與合同無效、返還財物。

張起淮此前透露，蘇享茂在離世前對案件也有所準備。臨死前蘇享茂把手機密碼解開，留下紙條，說手機沒有密碼了，這裡面有聊天紀錄。財產是如何一步步被女方擁有的過程，蘇享茂也留下相關的證據。

此前接受委託時，張起淮選擇民事訴訟，並陪同蘇享茂家屬就翟欣欣涉嫌敲詐勒索罪報案。在收集證據方面，他曾帶領蘇享茂哥哥蘇享龍，一起前往廈門著名的電子數據鑑定機構美亞柏科鑑定中心，對蘇享茂留下的筆記本電腦和手機，做全面數據恢復下載和司法鑑定，這為此案民事和刑事部分打下證據基礎。

據報導，蘇享茂家屬現委託的代理律師北京市兩高律師事務所王律師表示，代理此案有一定的難度，但他對立案一直很有信心。因為各方面都有證據支持：翟欣欣威脅、脅迫、要挾的事實明顯，有證據證實；蘇享茂巨額財產被翟欣欣占有的事實清楚，有證據證實；蘇享茂被脅迫，心理恐懼，不願給付，但不得不給付，也有證據證實。

王律師指出，本案主要難度是蘇享茂已死亡，加之雙方又曾存在婚姻，婚內是否存在敲詐勒索？婚內為了多爭得財產威脅，是否構成犯罪？被害人死亡後家屬的權利邊界等，實踐操作都存在一定爭議。

事件發生後，報案之初，警方認為沒有犯罪事實，不予立案，覆議結果是維持原決定，經北京市公安 局覆核，還是維持原決定。蘇享茂家人向檢方提出偵查監督，直到2023年5月20日立案。