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退休2年 東方網前總裁徐世平被雙開 傳與江派親近惹禍

中國新聞組／北京14日電
上海主流媒體「東方網」前黨委副書記、總裁徐世平被雙開。（取材自東方網）
上海主流媒體「東方網」前黨委副書記、總裁徐世平被雙開。（取材自東方網）

上海主流媒體「東方網」前黨委副書記、總裁、總編輯徐世平被開除中共黨籍和公職（雙開）。據通報，他被指落實官方決策部署打折扣、私藏及閱看違禁書刊、挪用公款與違反生活紀律等；但有指徐世平與江派人馬親近，曾在上海封城期間批評封控措施，都讓他在退休兩年後遭雙開，引人注意。

徐世平是中國資深媒體人，曾在上海新民晚報社工作18年，並在2000年參與籌建東方網。他在擔任東方網總編輯期間，發表過大量時政類評論。

中央社及外電報導指出，徐世平與上海前市長楊雄關係密切，楊雄被認為是江澤民之子江綿恆心腹，徐世平被查恐牽涉權力鬥爭。徐世平在微信曾發表「人嚇人嚇煞人」，記錄他今年3月初在上海經歷2個月封城後返港的感想。有分析指出，此舉被指「上海幫」欲藉封城製造事端，激起民憤，給國家主席習近平製造難題。

徐世平約兩年前退休，但去年11月，他被控涉嫌嚴重違紀違法，接受上海市紀委監委紀律審查和監察調查。

中紀委國家監委網站引據上海市紀委監委通報，徐世平被指長期與私營企業主不當交往，沉迷資本運作，把公權力變成牟取私利的工具，靠企吃企、借機斂財。他並違反政治紀律，落實官方決策部署打折扣、搞變通，對抗組織審查，及私藏、閱看違禁書刊。

通報又指他違反組織紀律，隱瞞不報親屬投資情況；違反工作紀律，多次因公出國期間出入境外賭場賭博；違反生活紀律，與他人發生不正當性關係等；挪用公款牟取個人利益，情節嚴重；利用職務上的便利或利用職權、地位，為他人牟取利益，並非法索取、收受巨額財物。

通報稱，徐世平構成嚴重職務違法並涉嫌挪用公款罪、受賄罪。依據相關規定，開除黨籍、開除公職。

東方網成立於2000年5月28日，是國務院確定的地方新聞網站。2020年5月29日，上海報業集團、東方網聯合重組，上海市國資委所持東方網43.63%股份被無償畫轉至上海報業集團。同年7月，徐世平退休。

退休 封城 國務院

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