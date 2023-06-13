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紹興女幹部被上級帶去飯局灌酒「斷片」 同席官員受懲

中國新聞組／杭州13日電
網友爆料，紹興有女幹部被灌酒，醉到不省人事。（取材自微博）
網友爆料，紹興有女幹部被灌酒，醉到不省人事。（取材自微博）

網上日前出現一條實名舉報，稱浙江紹興市柯橋區某政府機關女幹部金某被灌酒，送回家時已處於「斷片」狀態。此事被多家媒體報導轉發後，引起輿論高度關注。最後，涉事的柯橋區人民檢察院副檢長潘某遭黨內警告處分，其他多名同席的公務員也遭處分。

綜合媒體報導，一名男子在朋友圈貼出「妻子被副檢察長上司帶去參加酒局」的文章，配上女子醉倒趴臥在沙發上的照片引發關注。

金某的丈夫寫到，柯橋區某政府機關領導，帶著其下屬金某和另外一位的幾位政府工作人員吃飯時，以「談工作」為由，將金某灌醉。其後，該領導於當晚9：30將金某送回所住小區樓下大堂，致歉後離開。男子後續還寫著，「因柯橋紀委的舉報電話晚上無人接聽，故發友朋友圈尋求幫助」。

事件引發輿論關注後，當事人柯橋區人民檢察院副檢察長潘某表示，「這是誤會，對方已刪除了這條朋友圈動態，不存在灌酒這種情況」。

不過，柯橋區政府發出通告指出，鑑於潘某某等人違反相關規定，造成不良影響、紀檢監察機關已給予潘某某黨內警告處分，對其他參與聚餐的公職人員分別給予誡勉、批評教育等問責處理。

網友爆料，紹興有女幹部被灌酒，醉到不省人事。（取材自微博）
網友爆料，紹興有女幹部被灌酒，醉到不省人事。（取材自微博）

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