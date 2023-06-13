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從外地學來? 雲南婚禮上 伴娘竟被綁電線桿扔鞭炮

中國新聞組／北京13日電
伴郎將伴娘用膠帶綁在電桿上，並點燃鞭炮。(視頻截圖)
伴郎將伴娘用膠帶綁在電桿上，並點燃鞭炮。(視頻截圖)

抖音上近日瘋傳一段影片，據傳是雲南省曲靖市一場婚禮上，有伴娘被伴郎們綁在電線桿上，還被扔鞭炮，引起大批網友熱議。一名曲靖的婚慶策畫業者表示，類似這種婚鬧行為在當地非常少見，也不是當地風俗，是近五、六年才從外地學來的。

來源：YouTube

上游新聞報導，影片畫面中，一名伴娘被伴郎綁在電線桿上，用透明膠帶綁住雙手，其他人又用膠帶纏繞了好幾圈，最後又在她腳下點燃鞭炮；另一段視頻中則是兩名伴娘被綁在電線桿上，一男子點燃鞭炮後扔到伴娘腳下，伴娘嚇到爆粗口。

影片在網路上瘋狂轉載，也引來網友熱議，大部分人都譴責這種「低俗婚鬧」，「太危險了，燒了裙子傷了人怎麼辦？簡直是胡鬧」、「這叫欺負人，哪有這麼低俗的鬧婚」，還有網友建議伴娘可以報警。

據報導，當地市政府辦公室工作人員表示對此事並不了解，當地公安局也沒有收到類似的通報。不過不少當地民眾看到這段影片之後，都感到不可思議，在曲靖從事婚禮策畫的王先生也說，不太清楚有這樣的情況，「說實話我們確實也挺反對（婚鬧），婚鬧的話在我們這邊的話不算多，我知道城裡邊肯定是不會有這樣的情況，都是文明接親。」

王先生也沒有見過伴娘投訴或報警的情況，「可能伴娘也默認這個事情，就是大家鬧一鬧，有些就是無奈，只要沒傷到自己，也是礙於跟新人的關係，也不好去報警處理。」

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