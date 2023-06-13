揚州「奧迪男」街頭連環撞9死傷 還發微信「你們都去死」
江蘇省揚州高郵市一名男子11日晚間涉駕駛汽車連續衝撞多人。高郵市公安局通報，事件造成2人死亡，7人受傷，警方已抓獲涉事25歲鄒姓司機。港媒稱網上傳出多張疑似肇事者的微信截圖，顯示他邊撞還邊發微信「朋友圈」，揚言「你們都去死吧」。
潮新聞報導，11日晚8時許，揚州高郵市一社區門口，當時正值民眾晚上散步高峰期，一輛汽車忽然衝向人群，將正在散步的一家三口撞倒，司機並未停車，繼續撞人。
網傳畫面顯示，有多人被撞倒躺在路邊，警員趕到現場時，地上血跡斑斑，一輛汽車車頭被撞毀，相關路段拉了長長警戒線。
高郵市應急管理局12日凌晨確認發生了相關事故，警方迅速到場處理，並協助救助傷者，25歲鄒姓涉事男司機已被警方控制。連續衝撞事件在網上引發是否屬於無差別輾壓路人的聯想，但警方暫未披露肇事司機涉事動機。
新黃河引述知情人朱先生稱，他在當晚8時30分許到達現場後，地上還有未乾透的血跡。目擊者稱肇事者開著一輛奧迪汽車，見人就撞。「聽人說司機是故意將車輛駛向人員密集處的，當時正在散步的一家3口直接被撞倒。」他稱，涉事司機鄒男就住在附近的小區。
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