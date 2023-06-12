中科院選院士涉賄? 首都醫大校長饒毅：每輪都有人送錢

首都醫科大學校長饒毅。（取材自澎湃新聞）

中國科學院、中國工程院院士增選工作已於5月31日啟動。首都醫科大學校長饒毅近日發布「院士選舉改革的第一步：收到賄賂上交」一文稱，「每一輪都有候選人直接金錢給有投票 權的院士」，引發關注。中科院回應稱將啟動調查，一經查實，無論涉及何人，絕不姑息。

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科學網報導，饒毅在個人微信 公眾號「饒議科學」發布「院士選舉改革的第一步：收到賄賂上交」一文稱：「中國科學院和中國工程院最大的問題在於：本世紀以來，每一輪都有候選人直接金錢給有投票權的院士。……而且現有院士都知道誰是行賄之後當選的院士……，很多學部的現有院士有一些不僅是送過錢，而且其他院士明確知道他/她送過。」

中國科學院。（取材自澎湃新聞）

近日網路上流傳一封落款為「中國科學院學部科學道德建設委員會辦公室王勇」的致信函回應「饒議科學」公眾號，呼籲「饒議科學」提供其提到的院士增選工作中行賄受賄的相關證據和線索。「我們將按規定啟動調查，堅決一查到底。問題一經查實，無論涉及何人，必將嚴肅處理，絕不姑息。」

「中國科學報」聯繫到王勇本人證實上述致信函真實存在，但至今尚未收到回覆。「饒議科學」則未對此進一步回應。目前，「院士選舉改革的第一步：收到賄賂上交」已在該平台不可見。

對於饒毅公開「炮轟」院士靠賄賂當選，有人讚他是「科學界鬥士」，敢於揭露黑暗。但也有人認為饒毅譁眾取寵，「如果真有哪位院士或者候選人存在賄賂，為何不敢點名道姓？也可以直接舉報，沒必要這樣語焉不詳的諷刺」。