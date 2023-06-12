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獲救拒付費? 女珠峰遇險 登山公司曝細節

中國新聞組／北京12日電
劉女被救前登頂珠峰照片。 (取材自極晝)
劉女被救前登頂珠峰照片。 (取材自極晝)

之前鬧得沸沸揚揚的「珠峰被救女子拒絕支付救援費用」事件，由於被救者劉女士一直未發聲，被許多人質疑。事件真相到底如何？劉女參團的新疆凱途高山戶外運動公司（以下簡稱凱途高山）近日通過官方微信公眾號明確表示，「救援費用與物資應由凱途高山承擔；目前救援物資已歸還、相關經費已支付」，也還原了劉女士如何與雪巴分開，如何遇險的過程。

來源：YouTube

成都商報報導，凱途高山說明本次登山隊員和救援情況：2023年凱途珠峰登山隊共計9名隊員、1名中方領隊、11名雪巴。第一梯隊隊員劉女士於5月17日夜裡出發攻頂，5月18日上午10時38分登頂，在頂峰稍作停留就開始下撤。在大約傍晚時下撤到海拔8400米處，劉女士與雪巴不清晰的溝通使得兩人分離，至此劉女士開始獨自下撤，途中下降器卡在路繩上，劉女士不能自行解開。等待約一小時左右天黑了，遇到準備攻頂的湖南省登山隊謝如祥、范江濤先生以及尼泊爾「8K探險」雪巴。幾位登山者毫不猶豫地放棄了登頂機會，幫助劉女士安全返回4號營地。

傍晚6時30分，先到達C4的雪巴發現劉女士未返回營地，當即上山尋找到海拔8500米，當晚凱途組隊多次上山搜尋未有結果。直到第二天接8K通知，得知劉女士已被平安接回C4，早晨7時30分，凱途從8K團隊營地接回劉女士。

凱途高山向謝如祥先生、范江濤先生及「8K探險」的雪巴嚮導表示：「謹在此，代表凱途高山公司、創始人羅彪及在珠峰南坡8400米海拔得到你們無私救援的劉女士，向你們一再一再致以最誠摯的感謝。」

凱途高表示，「在這次事件中，劉女士與雪巴的意外分離是我們工作的失誤，這個部分我們必須承擔責任」、「本次產生的救援費用與物資應由凱途高山承擔；目前救援物資已歸還、相關經費已支付；其他事項已協調解決。」

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