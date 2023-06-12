我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國傳奇部落客「編程隨想」妻子突人間蒸發 此前美國之音專訪她

3死3傷 馬里蘭首府周末夜槍響 已逮捕1嫌

臥底調查1年 BBC：3華男主謀 賣「癡漢」猥褻片

記者賴錦宏／綜合報導
「電車癡漢」一詞最早源於日本，發生過不少女性搭電車時，遭到惡徒性騷擾，甚至是性侵。（美聯社）
「電車癡漢」一詞最早源於日本，發生過不少女性搭電車時，遭到惡徒性騷擾，甚至是性侵。（美聯社）

英國廣播公司 ﹙BBC﹚國際頻道調查小組「BBC之眼」，近日以臥底方式，經過超過一年的調查，揭露通過性暴力、拍攝「癡漢」猥褻片牟利的集團，會員超過1萬人，集團三名首領均為中國人，包括一名搖滾樂手、一名留學生及名為化名為「齊叔」的領袖。作案地點則包括中港台日韓。

來源：YouTube

據BBC中文網，在販賣「癡漢」猥褻短片的網站上，鎖定一個屢屢出現的名字「齊叔」，透過註冊PayPal帳號的郵箱，追查到叫做Noctis Zang（臧新宇）的30歲中國音樂人，由臥底記者以音樂經紀人身分接觸到對方，以及曾在日本學習社會學的團隊另一成員Lupus Fu（傅垚），而且最終釣出了「齊叔」。

根據BBC中文網「販賣性暴力：揭露性侵影片網站的幕後主謀」報導，在日文中有一個詞寫作「癡漢」（ちかん），指的是在公共場所發生的性侵犯，尤其是在公共交通工具上的「鹹豬手」行為，通常也會形容做出這一猥褻行為的犯罪者。

BBC發現有三個網站「頂不住」、「街射」和「癡漢」，專門在販賣癡漢偷拍影片來獲利，內容大膽惡心包括直接在車內掏出生殖器猥褻，或者把體液噴在受害女性身上，甚至還可以「接單客製」，到現場犯案，滿足其他癡漢的需求。此外，「頂不住」還設有Telegram群組，有人在當中分享如何對女性進行癡漢行為、性騷擾技巧等，參與成員超過4000人以上。

據BBC報導，相關網站有的販賣真實的「癡漢」猥褻片，有的也可以為客人量身訂製，而這些片子都是利用手機偷拍的，地點通常是在人多擁擠的公共場所，例如地鐵和公車上。影片拍攝地遍布東亞，包括日本、韓國、台灣和香港，大部分的片子拍攝於中國大陸。

「貓咪」管理一個15人團隊，其中10人在中國製作打著「齊叔」名號的影片。每個月，「貓咪」從他們那裡收到30到100部影片。這些影片隨即在三個「癡漢」網站上出售，「貓咪」承認他是那些網站的所有者。網站有超過10000名付費會員，其中大部分是中國男性。

據報導，自稱現年27歲的「貓咪」是個身材瘦削、戴著半包邊眼鏡的年輕人。「我們營業額大概每天5000到1萬人民幣（約1400美元）左右，」「貓咪」自豪地說，還在手機上展示交易明細。「數額很穩定的。」

報導指出，聊起生意時，「貓咪」有如在談一家嶄露頭角的新創企業，形容他的團隊「很熱血」、「敢去闖」，甚至還輕描淡寫地說，他正在訓練其他人如何在公共場所實施性侵犯並拍攝影片。

性侵 手機 日本

上一則

香港反送中4周年 BBC：學生被再教育 公務員要表忠

下一則

中科院選院士涉賄? 首都醫大校長饒毅：每輪都有人送錢

延伸閱讀

BBC揭中國男賣「癡漢」猥褻偷拍片 中日韓台港淪陷

BBC揭中國男賣「癡漢」猥褻偷拍片 中日韓台港淪陷
安徽男親吻海報女醫師照片涉猥褻？醫院報警 網吵翻

安徽男親吻海報女醫師照片涉猥褻？醫院報警 網吵翻
猥褻隊友長達4年 韓團男偶像當庭認罪 粉絲傻眼

猥褻隊友長達4年 韓團男偶像當庭認罪 粉絲傻眼
被逼拍裸戲 「殉情記」男女主角求償5億遭駁回

被逼拍裸戲 「殉情記」男女主角求償5億遭駁回

熱門新聞

董思槿曾曬出自己的撩人性感照，網民稱她是真正的白富美。(取材自微博)

國企高管「牽手門」誰包養誰？小三豔照曝光、網喊頂不住

2023-06-09 12:42
翟欣欣離婚索討千萬，疑致夫跳樓自殺，一審判她退還男方上千萬財產。（取材自百度百科）

閃婚41天就離 她索要千萬財產逼死丈夫 家屬6年後等來正義

2023-06-10 14:25
寰球工程項目公司高管在街頭被拍到牽手外遇對象，畫面曝光後，女子身分也被起底。（視頻截圖）

「牽手門」小三被起底 碩士學歷愛自拍、與正宮同公司

2023-06-08 08:30
田豐母親一直在尋找她失蹤的兒子。（取材自新民周刊）

又見中國留學生失蹤 他在加拿大失蹤半年 被發現已成遺體

2023-06-10 13:10
副書記黃女開門。（取材自百姓關注）

偷吃? 彭州女副書記穿吊帶睡衣為男書記開門 女方夫指證歷歷

2023-06-10 08:30
網傳「不能坐別人坐過的熱凳子」，是真的嗎？圖為示意圖。（取材自每日經濟新聞／視覺中國圖）

別人坐過的「熱凳子」不能坐？問題登熱搜 專家這樣解答

2023-06-07 09:30

超人氣

更多 >
12星座誰腦子動最快？天蠍要研究很久 這星座「聽一個詞就懂」

12星座誰腦子動最快？天蠍要研究很久 這星座「聽一個詞就懂」
泰晤士報：新冠爆發前 武漢科學家與解放軍合造病毒

泰晤士報：新冠爆發前 武漢科學家與解放軍合造病毒
章瑩穎遇難6年 男友至今未婚 父直播賺生活費遭網暴

章瑩穎遇難6年 男友至今未婚 父直播賺生活費遭網暴
油罐車橋下起火 95號州際公路費城部分路段嚴重坍塌

油罐車橋下起火 95號州際公路費城部分路段嚴重坍塌
直擊南加華人聚居區惡夜大火 90消防員緊急馳援

直擊南加華人聚居區惡夜大火 90消防員緊急馳援