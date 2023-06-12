臥底調查1年 BBC：3華男主謀 賣「癡漢」猥褻片

「電車癡漢」一詞最早源於日本，發生過不少女性搭電車時，遭到惡徒性騷擾，甚至是性侵。（美聯社）

英國廣播公司 ﹙BBC﹚國際頻道調查小組「BBC之眼」，近日以臥底方式，經過超過一年的調查，揭露通過性暴力、拍攝「癡漢」猥褻片牟利的集團，會員超過1萬人，集團三名首領均為中國人，包括一名搖滾樂手、一名留學生及名為化名為「齊叔」的領袖。作案地點則包括中港台日韓。

來源：YouTube

據BBC中文網，在販賣「癡漢」猥褻短片的網站上，鎖定一個屢屢出現的名字「齊叔」，透過註冊PayPal帳號的郵箱，追查到叫做Noctis Zang（臧新宇）的30歲中國音樂人，由臥底記者以音樂經紀人身分接觸到對方，以及曾在日本 學習社會學的團隊另一成員Lupus Fu（傅垚），而且最終釣出了「齊叔」。

根據BBC中文網「販賣性暴力：揭露性侵 影片網站的幕後主謀」報導，在日文中有一個詞寫作「癡漢」（ちかん），指的是在公共場所發生的性侵犯，尤其是在公共交通工具上的「鹹豬手」行為，通常也會形容做出這一猥褻行為的犯罪者。

BBC發現有三個網站「頂不住」、「街射」和「癡漢」，專門在販賣癡漢偷拍影片來獲利，內容大膽惡心包括直接在車內掏出生殖器猥褻，或者把體液噴在受害女性身上，甚至還可以「接單客製」，到現場犯案，滿足其他癡漢的需求。此外，「頂不住」還設有Telegram群組，有人在當中分享如何對女性進行癡漢行為、性騷擾技巧等，參與成員超過4000人以上。

據BBC報導，相關網站有的販賣真實的「癡漢」猥褻片，有的也可以為客人量身訂製，而這些片子都是利用手機 偷拍的，地點通常是在人多擁擠的公共場所，例如地鐵和公車上。影片拍攝地遍布東亞，包括日本、韓國、台灣和香港，大部分的片子拍攝於中國大陸。

「貓咪」管理一個15人團隊，其中10人在中國製作打著「齊叔」名號的影片。每個月，「貓咪」從他們那裡收到30到100部影片。這些影片隨即在三個「癡漢」網站上出售，「貓咪」承認他是那些網站的所有者。網站有超過10000名付費會員，其中大部分是中國男性。

據報導，自稱現年27歲的「貓咪」是個身材瘦削、戴著半包邊眼鏡的年輕人。「我們營業額大概每天5000到1萬人民幣（約1400美元）左右，」「貓咪」自豪地說，還在手機上展示交易明細。「數額很穩定的。」

報導指出，聊起生意時，「貓咪」有如在談一家嶄露頭角的新創企業，形容他的團隊「很熱血」、「敢去闖」，甚至還輕描淡寫地說，他正在訓練其他人如何在公共場所實施性侵犯並拍攝影片。