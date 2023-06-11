粉絲接機遭罵F××k 男星怒回嗆「為什麼要罵中國？」

不滿粉絲遭罵「F××k you China」，陳鑫海暴怒回嗆「你哪個國家的」、「你為什麼要罵中國」，工作人員輕按他的肩膀試圖安撫。（視頻截圖）

因演出「最食人間煙火色」爆紅的21歲男藝人陳鑫海，10日現身北京機場 時，疑因接機粉絲不小心推擠到一名旅客，對方直接怒罵「F××k you China」；陳鑫海忍不住回嗆「你哪個國家的啊」，「你為什麼要罵中國？」火爆程度他身旁的人想拉也拉不住。陳鑫海霸氣護粉讓不少網友點讚，但也有人稱當時接機粉絲已影響到秩序，應該先檢討自己而不是罵人。

綜合媒體報導，爆料網友指出，陳鑫海當日現身北京機場，身邊還跟著兩名助理，機場中早早有大批的女粉絲在等候和圍觀。陳鑫海在機場裡和粉絲互動，但似乎有粉絲不小心擠到了一名旅客，那名旅客似乎不是中國人，直接用英文罵了一句「F**k you China」侮辱中國的話，一時間場面相當尷尬。

這時陳鑫海直接開懟，怒斥對方是哪個國家的。此時，那位旅客似乎小聲說了一句自己是中國人。聽到這話的陳鑫海更生氣了，不顧身邊人的阻攔，再次大聲質問這個旅客，說你是中國人那你為什麼要罵中國啊！

影片中可見，陳鑫海神情十分憤怒，邊走邊朝著對方開罵，一旁的工作人員則輕按著他的肩膀，試圖安撫、阻止他起衝突，場面相當火爆。視頻最後，是現場的女粉絲讓那位旅客閉嘴，陳鑫海臉色陰沉地走出了大廳。

影片曝光後，網友紛紛回應，「正義感爆棚」、「對他好感暴增啊。」不過，也有人認為，「明星出來有一大堆人圍著，已經影響到正常秩序，自己不該檢討下」、「我要是被被粉絲擠到，不管是誰的粉絲，我都會大聲罵。」