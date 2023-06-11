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足賽緊張 武漢、山東球迷動手 圍大巴丟雜物

中國新聞組／北京11日電
網傳泰山球迷大巴被圍堵打砸車玻璃被砸碎現場。（視頻截圖）
網傳泰山球迷大巴被圍堵打砸車玻璃被砸碎現場。（視頻截圖）

中超聯賽9日晚第12輪一場焦點戰中，衛冕冠軍武漢三鎮1：1戰平山東泰山。由於兩隊上賽季為聯賽冠軍激烈的競爭，再加上韋世豪此前的風波，讓兩地球迷的關係十分緊張。據現場流傳出的視頻顯示，賽後武漢三鎮球迷紛紛圍住山東泰山球迷的大巴，並追著大巴車狂砸。武漢市體育局人員10日回應，目前相關部門正在處理此事。

網傳泰山球迷大巴被圍堵打砸車玻璃被砸碎現場。（視頻截圖）
網傳泰山球迷大巴被圍堵打砸車玻璃被砸碎現場。（視頻截圖）

綜合媒體報導，據現場畫面顯示，有不少三鎮球迷在賽後圍住了泰山球迷的大巴，並且視頻中不時傳來敲打聲音，大巴車則是在人群中寸步難行。有一段視頻顯示，有三鎮球迷往大巴投擲了雜物，導致車窗玻璃被砸，他們還高喊著「道歉」，引發了車內球迷的一陣惶恐。

此外，有消息稱，山東泰山球迷也向武漢三鎮球迷投擲了雜物，甚至有人被帶走。

根據博主「小七童鞋777」的說法，三鎮球迷之所以圍堵泰山球迷大巴，是因為泰山球迷從車上扔水瓶，砸向路過的武漢三鎮球迷，並豎中指，甚至喊起了「武漢BD」等爭議性口號，這才讓部分三鎮球迷，做出圍堵大巴、砸碎大巴車玻璃的舉動，好在現場安保即使趕到，制止了球迷的過激行為。隨後山東球迷乘坐的大巴車在交警的指揮下離開。

對於此次球迷賽後發生衝突，武漢體育局表示相關部門正處理此事。       

武漢 中超

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