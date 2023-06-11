江蘇老翁腦植支架失敗 醫師「怕丟臉」隱瞞 2個月後腦梗去世

朱老漢在泗洪縣分金亭醫院的CT檢查報告，顯示顱內並無支架。（取材自澎湃新聞／朱先生供圖）

江蘇省宿遷市一老翁今年4月成功接受腦血管支架手術 後出院，不料，5月時突發嚴重腦梗送其他醫院搶救，檢查卻發現此前植入支架竟「消失了」，因此病重死亡。當時主刀醫師才坦承支架沒放成，因覺得「丟臉」才謊稱手術成功。 老翁家屬氣得將醫院和醫師告上法院。

澎湃新聞報導，今年3月18日，62歲的朱姓老翁因反復胸痛，被送入江蘇省宿遷市第一人民醫院檢查發現其椎動脈狹窄。4月6日，老翁接受經皮基底動脈支架植入術，由神經內科副主任醫師齊某為主刀醫師，他選用了一枚4萬7000元的支架輸送至病變狹窄段釋放，術後告知家屬手術成功。

4月10日，老翁出院，5月4日，老翁突發嚴重腦梗，先被送至江蘇省宿遷市泗洪縣分金亭醫院搶救，卻發現此前植入支架竟「消失了」。老翁的兒子朱先生說，我們當時認為這是小醫院，可能檢查不出來，所以轉送到之前的宿遷第一人民醫院，主刀醫師齊某此時才承認，之前未能在患者顱內血管成功植入支架。隨後，朱先生一家又連夜將朱老翁轉送至南京鼓樓醫院。

朱先生稱，5月5日，齊某和宿遷第一人民醫院的院方代表也來到該醫院再次溝通。「說實話，我做了這麼多手術，沒做成的時候很少，當時這個支架沒放成，我覺得很打臉，感覺有點不好看，下不了台。」齊某在錄音中說。對於未能安裝支架卻仍收取費用的情況，齊某表示，「支架沒有用，但也浪費掉了。你說不收費，去哪兒出這個東西？那還得讓醫院貼錢，（我）也怕處分。」

朱先生說，5月10日，老翁在鼓樓醫院再次接受支架植入手術，6月7日，因動脈血栓堵閉致大部分腦幹壞死去世。

朱先生表示，他們將向當地法院提起民事訴訟，追究醫院和醫師醫療過失責任。