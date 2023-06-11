我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

又有美國公民在俄被捕 前傘兵遭莫斯科法院拘留

舊金山米慎區大規模槍擊案 9人受傷 已鎖定1嫌

江蘇老翁腦植支架失敗 醫師「怕丟臉」隱瞞 2個月後腦梗去世

中國新聞組／北京11日電
朱老漢在泗洪縣分金亭醫院的CT檢查報告，顯示顱內並無支架。（取材自澎湃新聞／朱先生供圖）
朱老漢在泗洪縣分金亭醫院的CT檢查報告，顯示顱內並無支架。（取材自澎湃新聞／朱先生供圖）

江蘇省宿遷市一老翁今年4月成功接受腦血管支架手術後出院，不料，5月時突發嚴重腦梗送其他醫院搶救，檢查卻發現此前植入支架竟「消失了」，因此病重死亡。當時主刀醫師才坦承支架沒放成，因覺得「丟臉」才謊稱手術成功。 老翁家屬氣得將醫院和醫師告上法院。

澎湃新聞報導，今年3月18日，62歲的朱姓老翁因反復胸痛，被送入江蘇省宿遷市第一人民醫院檢查發現其椎動脈狹窄。4月6日，老翁接受經皮基底動脈支架植入術，由神經內科副主任醫師齊某為主刀醫師，他選用了一枚4萬7000元的支架輸送至病變狹窄段釋放，術後告知家屬手術成功。

4月10日，老翁出院，5月4日，老翁突發嚴重腦梗，先被送至江蘇省宿遷市泗洪縣分金亭醫院搶救，卻發現此前植入支架竟「消失了」。老翁的兒子朱先生說，我們當時認為這是小醫院，可能檢查不出來，所以轉送到之前的宿遷第一人民醫院，主刀醫師齊某此時才承認，之前未能在患者顱內血管成功植入支架。隨後，朱先生一家又連夜將朱老翁轉送至南京鼓樓醫院。

朱先生稱，5月5日，齊某和宿遷第一人民醫院的院方代表也來到該醫院再次溝通。「說實話，我做了這麼多手術，沒做成的時候很少，當時這個支架沒放成，我覺得很打臉，感覺有點不好看，下不了台。」齊某在錄音中說。對於未能安裝支架卻仍收取費用的情況，齊某表示，「支架沒有用，但也浪費掉了。你說不收費，去哪兒出這個東西？那還得讓醫院貼錢，（我）也怕處分。」

朱先生說，5月10日，老翁在鼓樓醫院再次接受支架植入手術，6月7日，因動脈血栓堵閉致大部分腦幹壞死去世。

朱先生表示，他們將向當地法院提起民事訴訟，追究醫院和醫師醫療過失責任。

手術

上一則

足賽緊張 武漢、山東球迷動手 圍大巴丟雜物

下一則

港再現「扁皮鴨」 難抵烈日曝曬 主辦方放氣避免風險

延伸閱讀

男子長期肩痛難入眠 部苗微細動脈栓塞手術止痛

男子長期肩痛難入眠 部苗微細動脈栓塞手術止痛
鼻腔有腐臭魚腥味 鼻涕竟是罪魁禍首

鼻腔有腐臭魚腥味 鼻涕竟是罪魁禍首
7旬老婦長期痔瘡致嚴重貧血 醫籲別忽略延誤手術治療

7旬老婦長期痔瘡致嚴重貧血 醫籲別忽略延誤手術治療
新研究：直腸癌免放療 化療或手術效果一樣

新研究：直腸癌免放療 化療或手術效果一樣

熱門新聞

董思槿曾曬出自己的撩人性感照，網民稱她是真正的白富美。(取材自微博)

國企高管「牽手門」誰包養誰？小三豔照曝光、網喊頂不住

2023-06-09 12:42
寰球工程項目公司高管在街頭被拍到牽手外遇對象，畫面曝光後，女子身分也被起底。（視頻截圖）

「牽手門」小三被起底 碩士學歷愛自拍、與正宮同公司

2023-06-08 08:30
翟欣欣離婚索討千萬，疑致夫跳樓自殺，一審判她退還男方上千萬財產。（取材自百度百科）

閃婚41天就離 她索要千萬財產逼死丈夫 家屬6年後等來正義

2023-06-10 14:25
網傳「不能坐別人坐過的熱凳子」，是真的嗎？圖為示意圖。（取材自每日經濟新聞／視覺中國圖）

別人坐過的「熱凳子」不能坐？問題登熱搜 專家這樣解答

2023-06-07 09:30
副書記黃女開門。（取材自百姓關注）

偷吃? 彭州女副書記穿吊帶睡衣為男書記開門 女方夫指證歷歷

2023-06-10 08:30
小龍蝦是廣受中國民眾歡迎的美食，圖為江蘇盱眙去年舉辦的「龍蝦新味大賽」。（中新社）

4隻小龍蝦下肚差點沒命 四川醫院一晚急診20多例

2023-06-05 03:09

超人氣

更多 >
嫌犯雙手反銬坐拘留室 下秒無預警掏出槍射死警察

嫌犯雙手反銬坐拘留室 下秒無預警掏出槍射死警察
閃婚41天就離 她索要千萬財產逼死丈夫 家屬6年後等來正義

閃婚41天就離 她索要千萬財產逼死丈夫 家屬6年後等來正義
簽證出狀況 梅西驚傳一度受困北京機場 無法入境

簽證出狀況 梅西驚傳一度受困北京機場 無法入境
偷吃? 彭州女副書記穿吊帶睡衣為男書記開門 女方夫指證歷歷

偷吃? 彭州女副書記穿吊帶睡衣為男書記開門 女方夫指證歷歷
又見中國留學生失蹤 他在加拿大失蹤半年 被發現已成遺體

又見中國留學生失蹤 他在加拿大失蹤半年 被發現已成遺體