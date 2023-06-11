章瑩穎遇難6年 男友至今未婚 父直播賺生活費遭網暴

這張珍貴的全家福，章榮高無比珍視。（取材自大象新聞）

中國留學生 章瑩穎6年前在美國伊利諾伊大學香檳分校遇害的案子曾轟動一時，而她生前的男友至今未婚，常到章家探望。

大像新聞報導，如今六年過去了，章榮高依然沉浸在巨大的悲傷和痛苦中，6月9日當天，在福建南平章瑩穎的父親章榮高嘆道：「今天是我女兒六年前遇難的日子。」

最近，章榮高和妻子晚上出現在網路直播平台，售賣紙巾、垃圾袋等生活用品遭到部分網友攻擊，再次讓公眾憶起此案。「罵的很難聽。」章榮高稱其妻一直沒有工作，自己現在給人家當小車司機月入2000元出頭，而且這份工作明年3月份截止，所以想通過直播賺點生活費。售出一袋紙巾，章榮高稱只能賺佣金「一兩元」。

報導指出，章榮高說，為賺生活費直播帶貨曾被罵，但99%的網友還是好的（評價），感動鼓勵的網友居多。

章榮高說，女兒的男友7月份會來家裡看望他們。「瑩穎的男朋友現在國內工作，他們兩個人從大學開始戀愛，談到讀研，包括出國。現在逢年過節他還會和我們聯繫，給我們寄禮物。」章榮高說，章瑩穎出事那年，兩人本來打算10月訂婚。如果沒有這個事情，他們可能早就結婚了，孩子也有了。「他（女兒男友）很有愛心，非常善良。他現在還沒有結婚。」

章榮高感謝大家對他們的關心。「我希望大家不要忘記這個案子，不要忘記我女兒的遭遇。瑩穎的事情，也提醒了所有人和陌生人接觸時要多加警惕，不管是在哪裡。不要像我們家這樣，她自己痛苦的走了，我們也這麼痛苦的過一生。」他說。

快要60歲的章榮高餘生有兩個「執念」，一是把女兒帶回家；二是到貴州看看，女兒生前願望是當老師，曾說過多次想去幫助貴州的孩子。