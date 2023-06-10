留學申請書代筆花3萬 竟出自AI …女大生：錢白花了

中國一位女大生花了3萬元請留學仲介代寫申請書，結果竟跟自己用ChatGPT寫出的相似度高達80%，令她傻眼。圖為示意圖。（取材自ingimage）

ChatGPT （人工智慧機器人）帶起的AI 熱潮席捲全球，舉凡解答、寫程式、寫作文到求職寫履歷，都能快速給出答案，同時也引發不少爭議嶼隱憂。中國一位女大生畢業後想到英國留學，委由仲介機構代寫申請書，出於好奇，她也用ChatGPT寫了一篇申請書，沒想到比對後，兩份申請書的相似度竟達8成以上，讓她傻眼，直呼「白找仲介了」。

根據澎湃新聞報導，即將升上大四的女大生沈莉，畢業後想到英國留學，於是找了一家頗具規模的留學仲介公司代辦申請，其中撰寫申請書為重點服務項目之一，而該公司代筆老師都是名校出身，在看了過往的接案，覺得內容都寫的不錯，決定花人民幣3萬元（約4208美元）交由該公司操刀。

出於好奇，沈莉也用了ChatGPT寫了一篇申請書，結果令她大為吃驚。ChatGPT寫出的文章，其中一段和仲介給她的內容幾乎雷同，句型、結構、語序簡直一模一樣。沈莉起初不敢相信，所以再用AI檢測 軟體做比對，發現相似度高達80%，顯示仲介代寫的申請書，很高的機率是由AI創作的，讓她氣壞怒罵「真是五雷轟頂，花了3萬塊仲介費，就給我一篇AI寫的文書」。