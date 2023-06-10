勒索配偶立案敲響警鐘 翟欣欣最高可判無期

翟欣欣與蘇享茂閃婚41天，悲劇收場。（取材自紅星新聞）

女子翟欣欣因涉及索要千萬逼死丈夫蘇享茂案被依敲詐勒索罪批捕，法界人士解讀，蘇享茂如果形成自殺決斷的主要因素不是為情所困，而是因為內容、方式超出常人忍受限度的勒索，那就應當將結果責任歸結於行為人，從這個角度判斷，翟欣欣最高可獲無期徒刑。此案能立案，也為一些「惡毒男女」妄圖通過勒索配偶的行為敲響警鐘。

綜合上游新聞、潮新聞報導，河南 澤槿律師事務所主任付建表示，敲詐勒索罪是指以非法佔有為目的，對被害人使用實施恐嚇、威脅或要挾的方法，非法佔用被害人公私財物。蘇享茂生前留下的遺書中指明了翟欣欣以其偷稅漏稅以及運營灰色產業相要挾，索要巨額財產。如果公安 機關查證屬實，翟欣欣將涉嫌敲詐勒索罪。

敲詐勒索罪依數額和情節輕重，刑期從三年以下到十年以下不等，若達到數額特別巨大起點或者有其他特別嚴重情節的，可以在十年至十二年有期徒刑幅度內確定量刑起點。「翟欣欣的犯罪情節嚴重，造成被害人死亡，敲詐勒索財物達到千萬以上，符合頂格量刑條件，因此本罪最高可判12年有期徒刑。」付建表示。

刑法專家、西南政法大學法學院副教授張武舉則表示，如果「翟欣欣索要千萬財產」的事實成立，則屬於「數額特別巨大」，至於是否屬於「情節特別嚴重」，應由法院根據具體案情來判定。因為本罪中的「情節特別嚴重」指的是造成嚴重後果或者惡劣社會影響等，須結合更為詳細的案情方能做出判斷。

對於網傳「翟欣欣使蘇享茂陷入精神痛苦」這一說法對案件的影響，張武舉分析認為，有些案件如果因為被害人為感情所困做出自傷、自殺等決斷，這就不是情節特別嚴重；如果形成自傷、自殺決斷的主要因素是因為內容、方式超出常人忍受限度的勒索，那就應當將結果責任歸結於行為人。本案從這個角度審查判斷是否將蘇享茂死亡的後果歸責於翟欣欣，進而評判翟欣欣是否最高可獲10年以上有期徒刑或無期徒刑，並處罰金。

付建則認為，此案能夠立案，為現實生活中夫妻雙方的日常相處，財產分割，以及一些「惡毒男女」妄圖通過勒索配偶的行為敲響警鐘。