反轉 珠峰被救女 願付1萬美元救援費 由所雇登山公司承擔

劉女士獲救現場。（取材自央視）

近日，湖南登山隊兩名隊員放棄登頂珠峰，救下了另一位攀登珠峰的同鄉女子，事後卻傳出該女子只願承擔1萬美元救援費中的4000美元，引起熱議。據媒體報導，被救女子專程到長沙向兩男子當面致謝，女子所雇登山公司承認在其下撤時遇險是公司方和嚮導的失誤所致，並將承擔全部救援費用。

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上游新聞此前報導，近日，湖南省登山隊2名隊員在距離登頂珠峰不到400米時，為救人放棄登頂計畫的義舉贏得廣泛讚譽。事後，有網友在微博 發布消息稱，被救者只願意承擔1萬美元救援費用中的4000美元。救人的湖南省登山隊領隊范江濤表示情況屬實，自己很生氣，已經決定和另一救人者自己承擔這筆費用。

報導稱，事件是發生在5月18日晚8點，在珠峰海拔8450米處，范江濤發現了一名倒地登山者劉女，范江濤猜想這是一名被雪巴放棄救治的攀登者。經查看，其氧氣已用完，臉部已覆蓋薄冰，手已凍傷，生命體徵微弱。

「8000米以上無救援」是登山界的慣例。但走出20多米後，范江濤還是決定放棄登頂折返救人。想起40多天的辛苦、近40萬元的投入和登頂目標付諸東流，范江濤在救援時甚至哭起來。在海拔8300米處，已經疲憊不堪的范江濤又遇到了正在攀登的57歲隊友謝如祥，他對雪巴嚮導說，自己放棄登頂，要救這個人，並承諾只要把劉女士送回C4營地，就給雪巴嚮導1萬美元的獎勵。經過4個多小時救援，劉女士被送至C4營地轉危為安。

據湖南媒體報導，獲救後劉女曾表示，下撤途中遇到的這段經歷屬實，對於范江濤和謝如祥的善舉，「救命之恩，應當感謝。」

范江濤說，後來「雪巴已經等不耐煩了，一直在催著我們要這個錢。我就找了一個朋友聯繫劉女，所得到的回復是，「我們每人給雪巴的小費1800美元，她願意付1500美元。然後救援費用1萬美元，她願意付4000美元。」「最後的救援費用是我們自己出了，我跟祥哥各出了5000美元，已經給了雪巴嚮導1萬美元。」