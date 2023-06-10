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山東百歲婦沒人養 6子女被告、最大80歲 法官這樣判

中國新聞組／北京10日電
中國憲法和民法典都明文規定贍養父母是成年子女的法定義務，任何人不得改變，也不得附加任何條件限制。示意圖，與文無關。（新華社）
中國憲法和民法典都明文規定贍養父母是成年子女的法定義務，任何人不得改變，也不得附加任何條件限制。示意圖，與文無關。（新華社）

劉婆婆和丈夫育有五子一女，如今她近百歲，沒有獨立收入來源也沒有住房，六個子女也因贍養問題相互推諉。萬般無奈下，劉婆婆將六個子女告上法院，要求判令她的子女們履行贍養義務，這時她最大的兒子已將近80周歲。法院介入調解，最終六個子女同意輪流將劉婆婆接到自己家中贍養一個月，醫療費由六個子女均擔。

新黃河報導，劉婆婆生於1925年，已將近百歲，和丈夫育有五子一女。劉婆婆臨老因沒有獨立的收入來源、住房，六個子女又因為贍養問題相互推諉，其飲食起居無法得到保障。於是，劉婆婆一紙訴狀將六個子女告到山東省濟南市章丘區法院，要求判令她的子女們履行贍養義務：這時她最大的兒子已將近80周歲，最小的兒子也已是60多的老人。

法庭上，六個子女都向法官陳述自家的實際困難，不是稱自己年齡偏大，家庭困難，就是覺得自己母親對子女有偏心。案件承辦法官在了解了每方當事人的實際情況和心理後，耐心做了各方的調解工作，最終六個子女達成一致，每個子女輪流將劉婆婆接到自己家中贍養一個月，照料飲食起居，醫療費由六個子女均擔。

審理此案的民事審判一庭法官栗偉昭表示，「羊有跪乳之恩，鴉有反哺之義」，孝道是中華民族的傳統美德。劉婆婆的六個子女雖各有困難，但憲法和民法典都明文規定贍養父母是成年子女的法定義務，任何人不得改變，也不得附加任何條件限制。子女應趁老人還在世時及時行孝，讓老人安享晚年，讓尊老愛幼的傳統美德源遠傳承。

審理此案的民事審判一庭法官栗偉昭。（取材自新黃河）
審理此案的民事審判一庭法官栗偉昭。（取材自新黃河）

醫療費

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