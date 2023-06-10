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又見中國留學生失蹤 他在加拿大失蹤半年 被發現已成遺體

中國新聞組／北京10日電
田豐母親一直在尋找她失蹤的兒子。（取材自新民周刊）
田豐母親一直在尋找她失蹤的兒子。（取材自新民周刊）

一名17歲中國留學生加拿大失蹤大半年，日前當地警方在河岸邊發現他的遺體。事實上，中國留學生在外失蹤事件近來已經發生好幾起，有的是在泰國交換留學，有的是在英國徒步時失聯。

新民周刊報導，加拿大蒙特婁警方日前宣布，找到了失蹤半年多的17歲華人少年田豐（Feng Tian音譯）的遺體。當地警方新聞稿顯示，經DNA比對，證實死者為田豐，目前沒有證據表明其死因與謀殺有關，遺體也沒有受到暴力侵犯的痕跡。

田豐去年夏天移民到加拿大蒙特婁，與母親聶蘇靜（Sujing Nie，音譯）同住。據報導稱，田豐不會說英語和法語，只會說中文。聶蘇靜回憶，去年10月17日傍晚，田豐離家去拜訪自己的一位堂兄後，步行回到與母親和弟弟同住的家中，他用微波爐給母親熱了一杯牛奶即出門散步，當時他身上只攜帶了手機和鑰匙，並未攜帶錢包或身分證件。

聶蘇靜還透露，自己當天晚上9時收到了兒子發來的消息，說他準備睡覺了。聶蘇靜晚上11時回家時，以為兒子已經睡著，並沒有去查看孩子在不在家。

第二天，聶蘇靜等到傍晚都沒有等到兒子的歸來，終於報警。自那以後，她每晚都會拿著尋人啟事從聖雅克街到唐人街尋找她的兒子。田豐的失蹤也牽動著當地民眾的心，有匿名捐助者通過基金會捐助了2萬美元，任何能幫助警方找到田豐的人都能得到這筆錢。

然而，大半年過去，聶蘇靜等來的不是活蹦亂跳的兒子，而是兒子的遺體。

事實上，留學生在外失蹤事件近來已經發生了好幾起。

今年3月初，金女士來到泰國交換留學，28日打車前往暖武里府BangYai區的一家百貨公司，隨後失去蹤跡。29日，死者父親曾收到來自嫌疑人的勒索信息，要求其將50萬人民幣（約7萬美元）轉入一個中國帳戶。但由於不確定女兒的具體情況，其父沒有在第一時間給歹徒轉帳。

4月2日，金女士的屍體被警方在一香蕉園的水溝裡發現，手腳被捆綁且有被毆打的痕跡，初步判斷死亡時間約3至4天。泰國警方鎖定3名中國籍男子涉嫌預謀作案，並在中國中部某城市將他們抓獲，接受法律的制裁。

4月11日，倫敦某大學中國留學生張某在英國本尼維斯山徒步時失聯。本尼維斯山是英國本土最高的山峰，海拔1345米，是座死火山，每年吸引了15萬徒步旅行者。然而蘇格蘭山區地形複雜、天氣多變、氣溫不穩。據了解，過去也發生過幾起類似事件，大多是失足跌落。

中國留學生 泰國 加拿大

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