多虧「昭君出塞」古銅鏡 洛陽耗時2年破特大倒賣文物案

因「昭君出塞」銅鏡牽出的特大倒賣文物案，歷時兩年多終於破案。（取材自環球網）

河南 洛陽市公安 局近日宣布，一件因「昭君出塞」銅鏡而牽扯出的特大倒賣文物案，歷時兩年多終於破案。全案總計追回5000餘件文物，逮捕59名嫌疑犯，目前已有33人遭判刑。

環球網報導，「10·21」特大倒賣文物案起因於2020年10月，廣東商人駱某以1000多萬元的價格從洛陽李某貝手中購買了一面「昭君出塞」銅鏡。

洛陽市公安局經過11個月的調查，從上億條數據中逐漸查清犯罪網絡框架，鎖定疑似涉嫌倒賣文物人員40餘人、疑似交易信息上百條，並在2021年7月成立專案組展開調查。

據報導，洛陽警方循線追蹤，發現一莫姓嫌犯，莫嫌供述廣西荔浦市的郭某強經當地孫某桂介紹，以8萬元（人民幣，下同）的價格從桂林市平樂縣的貨主手中購買銅鏡；之後受郭某強委託，通過楊某利介紹，將該銅鏡送往長沙出售。警方向上追蹤又查出銅鏡很可能是由桂林市平樂縣一名嫌犯在當地盜掘出土。

專案組先後將涉嫌盜掘、倒賣「昭君出塞」銅鏡的林某永、黃某生、黃某雲、黃某有四人抓獲歸案，四人對在桂林市平樂縣平樂鎮糖榨村16組一農田內盜掘出土「昭君出塞」銅鏡，並以8萬元對該銅鏡進行倒賣的犯罪事實供認不諱。

案件主辦民警李曉丹表示，專案組兩年多來分別趕赴北京 、上海、廣東等20餘個省市，累計抓獲犯罪嫌疑人59人，目前已判決33人。

「昭君出塞」銅鏡牽出的特大倒賣文物案，歷時兩年多，總計追回5000餘件文物，其中一級文物8件，二級文物67件，三級文物592件，一般文物4380餘件，以及古錢幣54.2公斤。數量之多，價值之高令人震驚。

洛陽博物館副研究員石艷艷表示，該件銅鏡的年代屬於東漢時期，文物上出現「中國」字樣的並不多見，但該銅鏡上的銘文「倍去中國事胡人」以及「兵革不用中國安」兩次出現「中國」字樣，且記載了昭君出塞的史實，比較罕見，具有巨大的歷史研究價值。