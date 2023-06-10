被罵「滾出去」 川男負氣出走10年…父親在自責中離世

楊男回到老家與母親抱頭痛哭。(取材自紅星新聞)

四川一名男子近10年前因家庭瑣事與父親起衝突，被責罵「滾出去」後就負氣離家出走。近日，他在相關方面幫助下被找回老家，才知父親已在思念和自責中離世。男子和年過七旬的老母親抱頭痛哭，盼陪母親過好以後的每一天。

紅星新聞報導，楊姓男子是家中獨子，十多年前結婚成家，妻子生了兩個女兒都夭折，這給家庭帶來了沉痛的打擊，楊男的父親楊大爺也因此變得性格暴躁。2014年1月的一天，因為家庭瑣事，楊大爺在責罵兒子後說了一句「滾出去」，從此楊男消失近10年。

楊男離家不久，他的妻子也悄然離開，家中只剩下楊男的父母老倆口，他們一直都期盼著兒子能有一天回家。遺憾的是，經四處尋找，換來的都是失望。

2022年5月，村委會接到來自上海的電話，對方稱楊男沒有帶身分證，想核實其身分，可之後兩位老人卻沒能聯繫上兒子。同年10月，楊男的父親在思念和自責中離開了人世。

「我想見見我的兒子，希望你們幫我找找他。」6月1日，當蒼溪縣龍山鎮塘山村二組組長黃錦去到楊男母王大媽家中了解生產生活時，她說的最多一句話就是希望幫她找到兒子，想在有生之年能見上兒子，哪怕只是見一面。於是，黃錦向蒼溪縣紅十字救援大隊龍山中隊求助。

龍山中隊中隊長朱成春指出，接到求助後，他們迅速趕到老人家中及鄰里了解情況，並將尋親啟事發布到全國「尋親網站」、微信 、抖音 等各類平台。與上海警方及相關公益愛心團隊聯繫溝通，經過20個小時大面積摸排，當晚11時傳來好消息：在街頭流浪的楊男與尋人照片測試相似度達75%。後經王大媽確認正是自己失聯近10年的兒子。

6月3日，朱成春和其他三名隊員從龍山鎮出發，驅車前往上海，經過20多個小時晝夜行駛了1800公里，4日上午11時到達上海。在駐地派出所及相關公益愛心團隊配合下，經過30分鐘左右的小範圍搜尋，該救援隊終於在上海高鐵南站找到了楊男。

據報導，在一番暖心交流和看到母親希望他回家「團圓」的手機 視頻後，楊男流下了淚水，並同意隨同救援隊回蒼溪老家。6月6日，楊男回到離開近10年的家，一下車，多年未見的母子擁抱在一起失聲痛哭。

報導指出，楊男離家出走後，在外以打工為生，後來身分證等證件遺失，他又不願意回老家，慢慢開始了流浪生活。「真的很高興還能被接回家。」

楊男也第一時間去墳前祭拜了父親，曾經一度積結在他心中的氣憤和不滿早已煙消雲散，他希望能盡快找點活來做，陪著母親過好以後的每一天。