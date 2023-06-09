國企高管「牽手門」誰包養誰？小三豔照曝光、網喊頂不住

董思槿曾曬出自己的撩人性感照，網民稱她是真正的白富美。(取材自微博)

國企領導胡繼勇被拍到和疑似小三的女同事董思槿牽手逛街，兩人都被「光速」停職，外界猜測這是因為胡「官階不夠高」，「如張高麗同志（國務院前副總理）這種級別，彭帥指控他涉性騷擾 以後屁事沒有。」董思槿也被網民起底「白富美」超狂背景，其父還是官方重點栽培人才，疑胡繼勇才是被包養者，但無法證實。

董思槿曾曬出自己的撩人性感照，網民稱她是真正的白富美。(取材自微博)

一名張姓攝影師日前在四川成都太古里街拍，拍到已婚的中石油北京 寰球工程項目公司執行董事、黨委書記及總經理胡繼勇與公司女同事董思槿十指緊扣逛街，掀起「國企領導婚外情」軒然大波，胡繼勇和董思槿先後被火速停職。

董思槿上班的模樣。（取材自推特）

包括微博和推特，都有網民起底董女的背景，稱她早年曾到日本早稻田大學留學，也在美國受過教育，學成後才海歸回國位居要職，其父也是中國官方重點栽培人才之一。董女家中富有，全身上下全都是高級名牌貨。董女的微博已關閉，但她曾曬出自己的撩人性感照與堪比模特兒的身材比例都被截圖流傳，網民稱她是真正的白富美。

董女在中石油北京項目管理公司內部獲頒健身 達人的照片也被翻出，她自稱一周有規律的健身，公司還讚她是「奮鬥中的榜樣」、「為人熱情，性格開朗、對待工作一絲不苟」、「獲得公司幹部員工的廣泛認可」，因此獲得「北京項目管理公司和公司2022年度QHSE先進個人榮譽稱號」。

圖為疑似兩人在酒店的影片截圖。（取材自推特）

董女在獲頒健身達人時也寫出自己的性格、嗜好：「樂觀開朗、愛好廣泛，在工作之餘進行健身，羽毛球、乒乓球、登山遠足等體育活動」、「每周進行四到五次的體育運動，讓我學會自律的同時，也讓我明確了生命不息，運動不止的人生觀念。」網路也流傳出胡繼勇曾頒獎給她的合影，並有兩人疑不倫的酒店影片。

董思槿曾曬出自己的撩人性感照，網民稱她是真正的白富美。(取材自微博)

董思槿曾曬出自己的撩人性感照，網民稱她是真正的白富美。(取材自推特)

網民看了董姓女子的照片後表示，「說實話，真不怪領導把持不住，這誰頂得住啊？」。有網民直指，胡、董兩人的關係恐怕將顛覆三觀，董思槿無論在社會的地位、財富甚至是外貌都明顯高過胡繼勇，胡繼勇恐怕才是她包養的男子之一。

德國之聲報導，胡、董二人被停職速度之快速，讓許多網民也驚訝：「這可太快了，做夢都想到半天沒到工作沒了」，「核實結果都沒說是啥，就直接免了？」也有網民猜測這是「爭權奪勢，明爭暗鬥」，或者「後台不夠硬？」，並聯想到網球名將彭帥指控張高麗性騷擾的事件並寫道：「官階不夠高才是主因，如做到張高麗同志這種級別，屁事沒有。」

還有媒體人、網路大V凱雷在微博上發帖，「這不像偷拍，像跟拍，簡直像花錢雇傭來特寫。尤其董女還和街拍疑似打招呼，更啟人疑竇。