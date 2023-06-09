山西中學職工「吃空餉」3年 月薪3000元漲至7000元

太原市第二十九中學校。(取材自百度百科)

2019年12月，山西省貿易學校會計柳某以科員身分調入太原市第二十九中學校，卻遇到了轉崗的「窘境」。柳某稱，不僅未能如期轉為事先商量好的會計崗，還因學校的老會計返崗工作，導致其只能待在科員崗上被迫「吃空餉」三年。

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紅星新聞報導，柳某說，「從2020年5月至今，我一直沒去二十九中學上過班，但工資卡上仍舊能每月收到財政發放的工資。」他認為當初的調動屬於違規操作，曾將太原市人力資源和社會保障局以及太原市第二十九中學校起訴至法院，但均因不屬於行政訴訟以及民事訴訟受案範圍被駁回、不予受理。據柳某提供的工資存摺明細顯示，在2021年連續多月有3000元人民幣(約421美元)至4000元的金額轉入，而從去年12月至今年5月，每月有7000餘元的金額轉入。

柳某說，他是2014年通過公開招聘考入山西省貿易學校，在學校食堂任會計，因學校食堂帳戶撤銷，轉為食堂庫管兼管理員。通過他主動與原太原市第二十九中學校校長李某聯繫幫助，柳某在2019年以科員的身分調入太原市第二十九中學校。當時李某承諾他盡快轉為會計崗。但調入後，李某並未按約定將他轉為會計崗，還在沒與他溝通和未簽訂崗位聘用合同的情況下，將他聘任為科員三年，並上報給了人社局。也因此，他的工資和與工資相關的社保等發放標準「差額有500元到1000元」。

在一份蓋有太原市第二十九中學校公章的情況說明上，該校在2021年1月8日曾向當地法院說明，學校在為柳某辦理工資手續之前，的確未與其簽訂書面聘用合同，目前是以科員九級崗標準在為其發放工資。對未簽訂書面合同一事，該校表示曾向上級主管部門提出過申訴，也向柳某本人做過回覆說明。

柳某稱，因學校並不缺專職管理人員（科員），他便申請轉回原學校，「但原學校說不能直接讓我回去，得重新通過編制類的招聘考試。」從2020年5月開始，柳某便自主離校不再回去上班，但每月仍能收到財政局發放的工資，「感覺自己就像是被迫在『吃空餉』一樣。」