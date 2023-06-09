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太惡心… 江西一幼兒園員工 小便池洗孩子餐具

中國新聞組／北京9日電
家長反映幼兒園的職工將孩子的餐盤放在小便池沖洗。（視頻截圖）
家長反映幼兒園的職工將孩子的餐盤放在小便池沖洗。（視頻截圖）

竟有幼兒園在小便池裡洗孩子餐盤。有家長反映，江西九江某幼兒園一位女子將孩子的餐盤放進小便池中清洗，他看了覺得不可置信，「果斷給孩子辦了退學」。網友們也直呼惡心。九江聯合調查組8日通報事件屬實，將對涉事柴桑區陽光幼兒園負責人和涉事人員進行調查，並要求涉事園方停業整頓。

來源：YouTube

極目新聞報導，網傳視頻可見，一位疑似在幼兒園工作的女子7日一手將孩子吃完的餐盤放在小便池槽中，一手拿水管放水沖洗，隨後又拿起餐盤放到地面上。發布該視頻的網友自稱是家長，表示是「不小心看到清洗畫面，隨後果斷給孩子辦了退學」。該網友並未說明幼兒園的名字，只是稱事發江西九江。

報導指出，發布者的短視頻帳號8日已設置私密。

據報導，此事引起網友熱議。有網友表示，水槽附近有兩個盥洗台以及水桶等設施，但無法完全確認水槽就是小便池。希望有關部門嚴查，如果屬實嚴肅處理，如果是有人不明情況造謠，也應該及時澄清。

據報導，九江市委網信辦工作人員8日稱，當地已關注到網上的輿情信息，有專人在跟當地教育局職能部門對接、溝通，正在核查上述網傳信息。

九江市教育局工作人員表示，市教育局也接到上述信息，相關科室迅速作出了反映，目前正在核查處理。具體情況，根據後續進展會有專業人士回答。

另據界面新聞報導，九江發布官微消息，九江市聯合調查組通報，6月7日，反映「九江某幼兒園在小便池清洗餐具」的短視頻在網上傳播。九江市立即成立由市教育局和市場監督管理局組成的聯合調查組。經調查核實，涉事幼兒園系柴桑區陽光幼兒園，視頻反映情況屬實。

目前，市聯合調查組已責令該園停業整頓，對其負責人及涉事人員進行調查。下一步，聯合調查組將依法依規嚴肅處理。

教育局

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