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「520秀不了恩愛」 牽手門女主角改曬43萬帳單喊「開心」

中國新聞組／北京9日電
疑似女主帳號酷愛各類珠寶飾品，還打算換保險櫃來裝這些貴重物品。目前，該帳號的所有內容已經被清空不可見。（取材自極目新聞）
疑似女主帳號酷愛各類珠寶飾品，還打算換保險櫃來裝這些貴重物品。目前，該帳號的所有內容已經被清空不可見。（取材自極目新聞）

國企領導「牽手門」事件持續發酵，女主角董思槿的社群帳號雖已關閉，她的「炫富」過往仍被扒出。據報導，董思槿曾曬出她在北京SKP的積分兌換截圖，積分超240萬，還蒐集祖母綠珠寶飾品；520這天她發文「秀不了恩愛」，改曬5個月花43萬的帳單，並稱「戀愛不一定開心，但每個月花個八九萬是挺開心的。」財力驚人。「543」也因此成了網路熱詞。

來源：YouTube

已婚的中石油北京寰球工程項目公司執行董事、黨委書記及總經理胡繼勇日前被街拍攝影師拍到與公司女同事董思槿牽手逛街，兩人先後被中石油停職調查。九派新聞報導，該事件曝光後，董思槿的公開帳號被網民們扒出，她曾曬出多張美照以及在母校中國石油大學的照片，自曝從小到大都是胖子，曾胖到160斤，2017年減肥成功，身高171cm，三圍88、63、96。

網民扒出疑似董思槿社群帳號還有炫珠寶日常。她曾公開曬出在北京SKP的積分兌換截圖，截圖顯示積分超240萬；據悉，北京SKP大部分商品或店鋪消費是1元積1分。此外，她曾在某寶購物，兩個帳號兩年花了106萬不覺得多；她稱自己喜歡鴿子蛋鑽石，已經收集整盒的祖母綠鴿子蛋鑽石珠寶，還說飾品已經多到打算換保險櫃來裝，真正實現了珠寶自由。

網民們關注的還有520網路情人節這天，疑似董思槿帳號在這天發文：「520無法秀不了恩愛，所以提前一天發五個月43萬的帳單吧」，配圖就是5個月花43萬元的帳單；她還發文稱「戀愛不一定開心，但每個月花個八九萬是挺開心的」。

對於董思槿曬出的5個月支出43萬微信帳單，紅星新聞報導，據中國石油集團工程有限公司北京項目管理分公司公示，董女是在2021年進入該企的，其當時所擬聘的崗位為「工程項目管理」，據悉，該職位的基本薪資多在8000元到19000元之間，如果在北京，剛來的應屆生月薪在1萬多；而寰球項目公司在職員工平均月薪約15000元。

以此薪資而言，董思槿「炫富」的財力從何而來，引發網民們諸多猜測。

另網傳董思槿與她在中國石油大學（北京）讀研期間的導師董紹華有親屬關係，中國石油大學（北京）6月8日發布通報闢謠稱，董女與其在校研究生導師無任何親屬關係，並指董女在學校完成學業的整個流程是沒有問題的；而對於董紹華遭遇網路謠言，學校和董紹華老師本人保留通過法律渠道維護自身權益的權利。

疑似女主帳號酷愛各類珠寶飾品，還打算換保險櫃來裝這些貴重物品。目前，該帳號的所有...
疑似女主帳號酷愛各類珠寶飾品，還打算換保險櫃來裝這些貴重物品。目前，該帳號的所有內容已經被清空不可見。（取材自極目新聞）

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