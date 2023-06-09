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用別人的臉賺錢 「街拍」意外揭外遇 網暴隨後來

中國新聞組／北京9日電
因為一場街拍引發的疑似違紀爭議。(取材自北京日報)
因為一場街拍引發的疑似違紀爭議。(取材自北京日報)

恐怕連攝影師也不會想到，自己街拍後發到網上的「情侶牽手」視頻，竟牽扯出國企領導疑似違紀的結果，歪打正著的「街拍反腐」意外發揮功能。但媒體指出，藉著別人的臉、賺著自己的錢，毫無疑問是對個人肖像權、隱私權的侵犯。而視頻帶來「看圖說話」更將普通人推上網暴的審判台。

北京日報以「問題官員該查，任性街拍得管」為題指出，幹部出了問題，當然必須一查到底，依紀依法嚴肅懲處，但此事暴露的街拍生態，恐怕同樣值得警惕。

將此情景放到普通人的語境下，一聲招呼都不打，不拒絕就當默許的懟臉街拍、發布引流，甚至藉著別人的臉、賺著自己的錢，毫無疑問是對個人肖像權、隱私權的侵犯。

評論引述「民法典」相關規定稱，對於非新聞報導用途的街拍，無論是出於商業營利還是自己欣賞，無論有沒有引發糾紛、拍攝效果幾何，只要未經被拍者允許，都是侵權。

長安街知事則稱， 國企高管牽手異性逛街一事仍在發酵，其中涉事女子引發大量關注。不過，除了對腐敗問題、公序良俗的追問，很多討論都是衝著桃色花邊去的，某些言行顯然過界。

在無數「吃瓜」言論中，有人對女子衣著外貌評頭論足，言辭中滿是黃色羞辱；有人深扒其個人信息，還鼓動加群肆意傳播照片；網傳視頻上的同款連衣裙也被挖了出來。一時間，諸如「減肥變名媛」、「領導眼光好」等三觀稀碎的言論充斥熱門廣場。這不禁令人發問，這究竟是抓現行的網絡反腐，還是無意識的網暴狂歡？

對於此種怪象，有人不以為然，稱「犯事在先還說不得嗎？」需要明確的是，無論是明面上的辱罵，還是拐著彎的嘲諷，某種程度上都已形成了一種變相網暴。此外，侵犯隱私等行為更涉嫌違法，這一點並不因對像是誰而改變。

隱私 北京 攝影

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