就是這件洋裝 牽手門中的「免職裙」身材不好穿不了

「牽手門」被拍女子穿的洋裝，意外引起網友追買。（取材自九派新聞）

7日中國一起不倫戀因「街拍影片」曝光，自網路瘋傳的影片畫面可以看到，一位白皙窈窕的美女和戴著眼鏡的中年男子十指緊扣，在四川成都愜意閒逛，兩人隨即遭到鏡頭捕捉，身分也馬上被網友認出。

這位男性名為胡繼勇，已結為人夫的他，身兼大陸中石油北京 寰球工程項目公司執行董事、黨委書記及總經理，婚外情爆出的當晚，胡男即火速遭到免職；而該事件的「女主角」董女，也被網友起底是正港白富美，更有傳聞指出是她包養胡男；相關話題持續在陸網延燒，不只男女主角的個人資訊被起底，董女上街穿的一身行頭也引起網友注意。

從街拍影片可以看出，董女身材火辣又高瘦，在一襲粉裙下襯的膚色白皙，洋裝修身的剪裁也讓董女嫵媚的氣質更為突出。根據媒體報導，這件同款「碎花洋裝」在事發當天馬上被網友扒出，一個下午銷量便突破了800件，董女在2021年上傳的好評和實穿照也被翻出。

實際到網購平台淘寶查看，可以看到該洋裝有著粉綠相間的特殊花色，胸前和肩帶拼接了綠色絲綢的布料，而洋裝原先標價618元人民幣，折扣後僅需556元，和董女平時攜帶的名牌包包相比稍顯平價；從淘寶的數據更顯示，截至今日銷售量已突破3000多件。