我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

研究：輝達AI軟體可被破解繞過安全限制 外洩隱私資訊

川普擁佛奇合成照引熱議 2024總統大選AI參戰

就是這件洋裝 牽手門中的「免職裙」身材不好穿不了

聯合新聞網／綜合報導
「牽手門」被拍女子穿的洋裝，意外引起網友追買。（取材自九派新聞）
「牽手門」被拍女子穿的洋裝，意外引起網友追買。（取材自九派新聞）

7日中國一起不倫戀因「街拍影片」曝光，自網路瘋傳的影片畫面可以看到，一位白皙窈窕的美女和戴著眼鏡的中年男子十指緊扣，在四川成都愜意閒逛，兩人隨即遭到鏡頭捕捉，身分也馬上被網友認出。

這位男性名為胡繼勇，已結為人夫的他，身兼大陸中石油北京寰球工程項目公司執行董事、黨委書記及總經理，婚外情爆出的當晚，胡男即火速遭到免職；而該事件的「女主角」董女，也被網友起底是正港白富美，更有傳聞指出是她包養胡男；相關話題持續在陸網延燒，不只男女主角的個人資訊被起底，董女上街穿的一身行頭也引起網友注意。

從街拍影片可以看出，董女身材火辣又高瘦，在一襲粉裙下襯的膚色白皙，洋裝修身的剪裁也讓董女嫵媚的氣質更為突出。根據媒體報導，這件同款「碎花洋裝」在事發當天馬上被網友扒出，一個下午銷量便突破了800件，董女在2021年上傳的好評和實穿照也被翻出。

實際到網購平台淘寶查看，可以看到該洋裝有著粉綠相間的特殊花色，胸前和肩帶拼接了綠色絲綢的布料，而洋裝原先標價618元人民幣，折扣後僅需556元，和董女平時攜帶的名牌包包相比稍顯平價；從淘寶的數據更顯示，截至今日銷售量已突破3000多件。

見此，網友替這件洋裝起了「免職裙」、「小三裙」等外號，並揶揄道「這裙子，沒這身材還真穿不了」、「真是一個意外接一個意外。沒想到被街拍一夜成名，沒想到處理的這麽快，沒想到裙子還能熱銷」、「昨晚睡覺前看銷量才十幾，還在猶豫要不要買，今早一看1000+，果斷下單」、「同款裙子好找，同款高官可不好找啊」、「這惹禍的倒楣的裙子居然有人追款」、「客觀說這女的身材和衣服確實蠻好看，但是買同款的人是個什麽心態」。

董女在2021年對該洋裝稱讚連連，直呼「非常好看，姐妹們衝！」，更曬出實穿照。（...
董女在2021年對該洋裝稱讚連連，直呼「非常好看，姐妹們衝！」，更曬出實穿照。（取材自微博）

石油 北京

上一則

從未缺席 張桂梅拖病體第13次為華坪女生送考

下一則

用別人的臉賺錢 「街拍」意外揭外遇 網暴隨後來

延伸閱讀

「牽手門」小三被起底 碩士學歷愛自拍、與正宮同公司

「牽手門」小三被起底 碩士學歷愛自拍、與正宮同公司
街拍不倫照大反轉…小三白富美 中石油書記才是被包養的那個？

街拍不倫照大反轉…小三白富美 中石油書記才是被包養的那個？
飯店幽會名廚？ 廣末涼子撇不倫：這很失禮

飯店幽會名廚？ 廣末涼子撇不倫：這很失禮
郭碧婷逛街十指緊扣向佐 破婚變傳聞

郭碧婷逛街十指緊扣向佐 破婚變傳聞

熱門新聞

寰球工程項目公司高管在街頭被拍到牽手外遇對象，畫面曝光後，女子身分也被起底。（視頻截圖）

「牽手門」小三被起底 碩士學歷愛自拍、與正宮同公司

2023-06-08 08:30
被收養的女子小時候的照片。(取材自白鹿視頻)

只因是女生被送養 她拒認親爹娘被轟沒良心

2023-06-01 08:30
網傳廣西柳州梁姓局長(左)和情人露骨的聊天紀錄。（視頻截圖）

柳州梁局長偷腥 小三經期浴血奮戰 局長妻「大義滅親」…

2023-06-02 08:30
101歲的楊振寧，以視頻方式在西湖大學致辭。（取材自北京日報）

101歲楊振寧罕見露面 容貌變化大 網友熱議

2023-06-02 07:30
一名女子行李掉落在銅鑼灣鬧市，「倒出」一地保險套，路人紛紛上前幫忙撿起。（取自網路）

質量好…香港銅鑼灣鬧區女子行李跌落「保險套」撒滿地

2023-05-31 16:01
網傳「不能坐別人坐過的熱凳子」，是真的嗎？圖為示意圖。（取材自每日經濟新聞／視覺中國圖）

別人坐過的「熱凳子」不能坐？問題登熱搜 專家這樣解答

2023-06-07 09:30

超人氣

更多 >
街拍不倫照大反轉…小三白富美 中石油書記才是被包養的那個？

街拍不倫照大反轉…小三白富美 中石油書記才是被包養的那個？
奶奶煮麵 女兒、3孫子吃完後離奇身亡 悲劇真相曝光

奶奶煮麵 女兒、3孫子吃完後離奇身亡 悲劇真相曝光
華人遭尾隨砸車 剛買奢侈品包包、衣服等全被盜

華人遭尾隨砸車 剛買奢侈品包包、衣服等全被盜
「牽手門」小三被起底 碩士學歷愛自拍、與正宮同公司

「牽手門」小三被起底 碩士學歷愛自拍、與正宮同公司
當這3種情況出現 你應該停用信用卡

當這3種情況出現 你應該停用信用卡