不甘被判無期 中國貪官入獄後瘋狂舉報300多人獲減刑

胡健勇。（取材自半島都市報）

中國裁判文書網近日公開的一份刑事裁定書透露，江西于都縣原縣委書記胡健勇獲減刑，從原本判決的無期徒刑減為有期徒刑22年，原因是，胡健勇在入獄後寫舉報信，交代了300多人的違法違紀問題。據報導，胡健勇的記憶力十分驚人，他在獄中寫舉報信交代許多人的違法違紀行為，包括誰什麼時候送給他什麼東西，過程「一清二楚」。

半島都市報報導，上述裁定書顯示，2012年6月20日，江西省贛州市中級人民法院作出判決，認定胡健勇犯受賄罪、貪污罪、巨額財產來源不明罪，數罪併罰，決定執行無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。胡健勇不服上訴，江西省高級人民法院於2013年8月8日駁回，維持原判。

服刑期間，江西省高級人民法院於2017年3月30日對胡健勇減為有期徒刑22年，剝奪政治權利改為九年。江西省南昌市中級人民法院於2019年9月30日裁定，對其減去八個月20天刑期，剝奪政治權利九年不變。日前據執行機關江西省吉安監獄 提出胡健勇減刑建議書，胡健勇服刑期間確有悔改表現，符合減刑的法定條件。減去有期徒刑七個月，剝奪政治權利九年不變。

據中國經濟周刊2013年報導，胡健勇記憶力十分驚人，在獄中寫了多封舉報信交代許多人的違法違紀行為。一位知情人士說，「（他）列舉了300多人，誰什麼時候送給他什麼東西，他又曾經給誰送過什麼東西，都記得一清二楚，最後把很多人都供出來了。」

公開簡歷顯示，胡健勇出生於1966年8月，江西分宜人。2011年4月時任于都縣縣委書記的胡健勇因未被列為擬提任副廳級幹部人選而心存怨恨，指使他人捏造虛假信息攻擊誹謗時任贛州市委書記，導致其落馬被查，其他違紀違法問題也浮出水面。

2012年7月20日，江西省贛州市中級人民法院對胡健勇案一審宣判。胡健勇在擔任定南縣委書記、于都縣委書記等職務期間構成受賄罪、貪污罪、巨額財產來源不明罪，數罪併罰，判處無期徒刑。

2012年6月20日，胡健勇因貪污受賄及巨額財產來源不明，被贛州市中級人民法院判處無期徒刑。法院查明，2004年至2011年，胡健勇在擔任贛州市委副祕書長、興國縣縣長、定南縣委書記、于都縣委書記期間，利用職務上便利，單獨或夥同其妻子、原司機等人共同非法收受他人財物共計650.088萬元，美元4.1萬元，港幣28.2萬元，新加坡 幣4000元，歐元5000元。

2008年至2011年，胡健勇在擔任定南縣委書記、于都縣委書記期間，以虛報發票及收不入帳貪污公款共19萬餘元。此外，1992年至2012年3月，胡健勇身為國家工作人員，財產、支出明顯超過合法收入，對差額706萬餘元財產不能說明來源，構成巨額財產來源不明罪。