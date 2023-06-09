昆明海關在14啤酒箱查獲1400萬人民幣 網：哪個領導的？

人民幣現金藏在紙箱裡。（取材自極目新聞／海關發布官方微信號圖）

近日，昆明海關所屬打洛海關關員在查驗以邊民互市貿易方式申報出口的啤酒時，發現載貨車輛車廂底部的14個啤酒紙箱有異，打開一看裡面竟夾藏大量人民幣現金近1400萬元。消息曝光後引發網友熱議並衝上熱搜。有網友質疑「現在都這麼明目張膽的向境外轉移財產了嗎？」「也可能基本就是詐騙 的和傳銷的」。

極目新聞報導，據海關發布官方微信 號6月7日消息，近日，昆明海關所屬打洛海關關員在打洛口岸對一票以邊民互市貿易方式申報出口的「啤酒」實施查驗時，發現載貨車輛車廂底部的14個啤酒紙箱內夾藏有大量人民幣現金，經清點共計1399.58萬元。

公開資料顯示，打洛口岸位於雲南省西雙版納傣族自治州勐海縣西南部，與緬甸 接壤，距緬甸景棟80公里，距泰國米賽僅239公里。據打洛邊檢站數據顯示，該口岸恢復客運通關首月，單日出入境旅客流量從恢復首日的569人次升至如今平均每天1000餘人次，單日最高峰達1313人次。

昆明海關所屬打洛海關關員在查驗以邊民互市貿易方式申報出口的啤酒時，發現載貨車輛車廂底部的14個啤酒紙箱裡面竟夾藏大量人民幣現金。（取材自極目新聞／海關發布官方微信）

打洛邊檢站相關負責人表示，為確保通關安全有序，該站積極加強與海關、商務局等部門溝通協調，不斷調整優化口岸通關措施，備足執勤警力，開足查驗通道，科學組織勤務，確保中國公民出入境通關排隊不超過30分鐘。同時，該站積極做好貨運通關保障，為服務地方經濟發展提供邊檢力量。

這幾個紙箱的現金幾乎整個曝光在海關人員面前。（取材自極目新聞／海關發布官方微信）

此事引發網友關注和熱議。有網友質疑，加速通關提高了效率，連向境外轉移財產也來利用這一管道，紛紛留言：「牛掰，轉移財產新方式」，「哪位領導的土特產被查了」，「一起重大貪腐案件線索，查吧」，「洗錢唄，走雲南這邊」，「厲害又是哪個準備去海外的」，「人已經出去了，錢還在國內」，「估計這是只是先試試水」。

有網友則留言問：「這現金拍賣嗎？」海關回應指這些錢「目前已移交緝私局」。