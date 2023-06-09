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當年被拐賣… 27歲河北男找到人販子 追訴過期、決定這麼做

中國新聞組／北京9日電
牛雨航童年時期的照片。（取材自上游新聞）
牛雨航童年時期的照片。（取材自上游新聞）

河北一名小伙牛雨航被拐24年後展開尋親之路，花了3年並未找到親生父母，卻意外發現當年的人販子並報案，警方稱已過追訴期不予立案。牛雨航於是向檢察院申請立案監督，檢察院裁定警方不立案合法。牛雨航不服，將以自訴方式向法院提起訴訟，要求追究5名嫌犯的相關責任。

據上游新聞報導，27歲的牛雨航直到2017年才知道自己並非父母的親生兒子，養母說他是1997年某一天由2男1女抱來的男嬰，對方稱養不起，牛雨航的養母考慮到自家沒有男丁便決定收養。兩天後，3人返回向他們索取9000元人民幣的「營養費」，離開後再無聯繫。

24年後，牛雨航長大成人，養父母講述了一切，並鼓勵他去尋找自己的親生父母。2020年，牛雨航在寶貝回家網登記了尋親信息，並採集DNA，但親生父母至今仍無音訊。

據報導，牛雨航雖未找到親生父母，卻找到當年拐賣他的嫌犯。他說，這幾人至今沒有悔意，不僅對他不屑一顧，甚至言語挑釁，讓他更加難以接受。牛雨航於是選擇報警。但警方認為該案已過追訴期，不予立案。

牛雨航認為，自己是2017年才得知自己被拐賣，且自己未成年時也沒有相應行為能力，無法報警立案。因此，追訴時效應該從18歲以後開始計算。於是，他轉向檢察院申請立案監督，堅持要對人販子進行追責。但檢察院也以追訴逾期為由，不予受理。

報導指出，牛雨航堅認涉案的嫌犯應該受到法律懲治。他說，他所知道的人販子共有5人，他將自訴向法院提起訴訟，要求追究這5人的相關責任。

「因為他們的謊言，我到現在也不知道我的親生父母在哪裡。找到父母，才是我最大的心願。」牛雨航說。

DNA

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