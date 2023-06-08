珠峰獲救女 當面謝恩人了 雪巴否認索酬

8K登山公司創始人、領隊拉克帕。（取材自封面新聞）

湖南省登山隊員范江濤和謝如祥自稱放棄登頂珠峰夢想，還自掏1萬美元救同鄉登山客劉女士，義舉引發全網關注，事後傳出劉女士只願支付4000美元更引來罵聲。據報導，劉女士已到長沙見了范江濤和謝如祥並當面道謝。而事件似出現反轉，當時的雪巴領隊透過媒體稱，是他們救了劉女士，也沒向她要過錢，他們的客戶也沒有因幫助劉女士放棄攻頂。

每日經濟新聞報導指出，范江濤表示，這是從珠峰回來之後，第一次與劉女士見面，但是尚未透露雙方見面交流內容。謝如祥通過微信 稱劉女士前來道謝，以及和大家一起回顧整個過程。

湖南省登山隊領隊范江濤。(取材自環球時報)

綜合封面新聞、環球時報報導，有網友爆料稱，事情並非完全如范、謝二人所描述的那樣，是放棄登頂去救劉女士，而是登頂失敗後，兩人在下撤路上發了劉女士，然後提供幫助。

8K登山公司創始人、領隊拉克帕，從他的角度講述此次「海拔8000米上救援」背後的紛爭。

拉克帕表示，發現劉女士時是團隊下撤的路上，當時她已昏迷不醒，獨自待在危險的死亡地帶。「隨後，我們公司的雪巴嚮導決定救她，我們的兩名雪巴從珠峰平台（8440米）附近將她救到四號營地（7950米），當時她的狀態很糟糕，而且昏迷不醒。」

他強調，發現劉女士時是在團隊返回的路上：「隊伍是在返回時發現失去知覺的她，他們沒有因為幫助這位女士而放棄到達珠穆朗瑪峰的機會。」

救人過程。（取材自錢江晚報）

拉克帕反覆提到，沒有因為救助這名女士而主動提出金錢的報酬，「我們的雪巴嚮導從來沒有向她要過錢，我們是出於人道主義來幫助她的，沒有找她要過任何金錢作為回報；我們的客戶也沒有因此救她而付費取消攀登。」

但對范先生和謝先生是否是沒有能力繼續攀登而選擇返回的疑問，拉克帕沒有作出正面的回答：「我們的雪巴人不懂中文，可能雙方有一些溝通和語言上的障礙。」

至於中方登山隊隊員們是否在救援劉女士過程中提供了幫助，他的回答是肯定的：「夏爾巴嚮導並沒有主動提出任何的金錢回報，但是我們的兩名登山隊員（范先生和謝先生）的確也提供了幫助，也為我們的夏爾巴嚮導提供了獎勵。」

范江濤對此則表示，當時在做這件事的時候，沒有考慮那麼多，只是考慮挽救生命，目前不想再針對這件事情發聲，希望此事不再給被救者帶來困擾。