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矽谷谷歌員工回憶2000年網路泡沫：裁員比現在慘烈

妻子出軌非裔 生混血兒還染愛滋 夫離婚不求償

中國新聞組／北京8日電
網傳人妻陳女與外遇非裔照片。（視頻截圖）
網傳人妻陳女與外遇非裔照片。（視頻截圖）

福建福州一名丁男2016年與陳女相親相識後結婚，婚後二人前往南非務工生活；2018年生下長男，陳女2022年回國養胎產女，丁家發現女嬰皮膚黝黑、頭髮鬈曲，而且陳女還感染愛滋病，丁男訴請離婚，近日法院判決出爐。

影音來源：YouTube

九派新聞報導，丁男無法接受這個事實，他覺得自己的生活已經徹底崩潰，深愛的人居然能做出這樣的事情，讓他感到極度失望和憤怒，兩人爭吵不斷，最後丁男起訴離婚並要求經濟補償。

經司法鑑定，確認陳女為次女的生物學母親，但丁男並非女兒的生物學父親；審理中，陳女也承認在南非期間與非裔發生關係並懷孕生育，且在產檢時發現自己不幸染上愛滋病。

經調解，雙方自願離婚，兒子由丁男撫養教育；女兒由陳女撫養教育，撫養費由陳某負擔。丁男鑑於陳女的身體、經濟狀況，自願放棄精神損失賠償的訴訟請求。

報導指出，網民認為，「男的太善良、太倒霉吧…祖墳冒黑煙了」、「不論男女，人類都應該潔身自好，即使為了健康也要潔身自好。這女的真的是絕了」，更有人為丁男叫屈，「好男人沒碰到好女人」、「妻子在南非出軌染艾滋生下混血嬰兒，心善丈夫放棄賠償」。

網傳中非混血女嬰照片。（視頻截圖）
網傳中非混血女嬰照片。（視頻截圖）

南非 教育 非裔

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