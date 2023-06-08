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萬達員工午餐玩手機 竟被拍照通報 網罵聲一面倒

中國新聞組／北京8日電
萬達員工吃午餐玩手機被HR撞見 做成PPT內部通報公司。（取材自快科技）
萬達員工吃午餐玩手機被HR撞見 做成PPT內部通報公司。（取材自快科技）

萬達集團傳有員工因在午餐期間邊吃飯邊玩手機，被公司人力行政（HR）拍攝下來，並做成了PPT通報，有律師日指出，這行為顯然已超出公司的管理範圍，侵犯員工隱私權。

香港01報導，網傳通報截圖顯示，通報左邊寫有「錦華一員工午餐期間，一邊遊戲，一邊用餐」的字樣，右邊配上該員工左手拿手機觀看影片，餐盤在其右邊的畫面，畫面右上角印有萬達集團的標誌。

網民「貓哥觀地產」發布的文章顯示：「這是公司內部的通報，某員工在中午食堂用餐的時候看手機，順帶玩一下遊戲，然後被人力行政看到了，給拍下來了。這事兒還沒完，公司把這個事情放大了，做成了PPT在內部進行通報。」

文章還稱，事情起因是最近萬達商管在總部、各大區展開「內控月度工作」，主要是對員工違規違紀、貪污腐敗等問題糾察檢舉。某區域的人力副總帶領眾多行政人員進行自查自糾，偶然間發現該名吃飯玩手機的員工，之後上了匯報材料，彰顯自己的工作結果。

網民紛紛譴責萬達集團做法，「這種企業活該倒閉，一天閒的沒事乾就光找員工麻煩」、「那什麼時候可以玩手機？上班的時候嗎？」更有人表示，「那什麼時候可以玩手機？上班的時候嗎？」

手機 香港 隱私

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