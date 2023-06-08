「街拍」揪出外遇 國企高管牽小三被上傳抖音 雙雙停職

寰球工程項目公司高管在街頭被拍到牽手外遇對象，畫面曝光後引發關注，該高管被停職，女子身分也被起底，是公司職員。（視頻截圖）

四川一名攝影 師在成都街拍，拍到中年男子牽女子逛街，視頻上傳抖音後，意外踢爆國營企業高層婚外情；該名男子經查是中國石油 寰球工程項目公司的執行董事、黨委書記、總經理胡繼勇，牽手的女子是外遇對象也是公司員工。7日上午視頻流傳，中國石油北京項目管理公司微信 公眾號傍晚就發聲明表示，胡繼勇被公司停職進行調查， 涉事女子今日也遭停職並接受核查。

網傳畫面，戴細框眼鏡的中年男子與穿著粉色細肩花吊帶裙的女子，在四川成都街上牽手逛街，因女子外型亮麗，被製作美女街拍的創作者拍下後上傳，意外曝光並被網友指認出國企領導的身分，引發討論。圍觀「牽手逛街門」的網友酸道，「那麼高的油價，全給領導拿去養小三了」。

根據公司官網的行程表指出，當時胡繼勇被派遣前往四川出差，前往當地探視與慰問第一線工作人員，未料竟被捕捉到與小三一同遊四川。而事發後公司也立即撤銷相關帳號，並拒絕任何提問。

大河報報導，拍攝影片的攝影師小米表示，發布後有收到當事人的私訊，因此一開始發布的影片已刪除，但據他回憶街拍時，兩人沒有拒絕，現場還有很多攝影師都在拍，「如果拒絕了，我們都不會拍，不會發。」

極目新聞報導，在照片曝光後，7日查詢發布該視頻的街拍攝影師帳號發現該視頻已消失，後續再查詢該帳號時，帳號已經變成私密帳號，所有視頻的狀態都已不可見。

天眼查系統顯示，寰球工程項目管理公司是一家以從事專業技術服務業為主的企業，該公司是中國石油集團工程有限公司的全資子公司，公司的法人代表為胡繼勇。

據中國石油北京項目管理公司微信公眾號發文表示，目前，涉事人員胡繼勇已被免去寰球項目管理公司執行董事、黨委書記、總經理職務，並接受公司紀委核查。