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峇里島中國情侶命案 男生前傳信息給母：「他們想害我」

中國新聞組／北京8日電
李馳明與母親阿娟的微信聊天截圖。（取材自紅星新聞）
李馳明與母親阿娟的微信聊天截圖。（取材自紅星新聞）

今年5月發生在印尼峇里島金巴蘭洲際酒店的兩名中國遊客死亡案件，印尼警方事後稱是男子李馳明殺害女友程嘉楠後自殘身亡。據報導，李馳明的媽媽阿娟（化名）稱至今仍不相信印尼警方的調查結果，並指兒子死前一天曾傳「很多事情不要聽別人說，他們想害我。」的信息給她，她認為此案有隱情，「我只要真相」。

紅星新聞報導，李馳明（25歲）和程佳楠（22歲）5月1日被發現陳屍酒店；5月17日，印尼警方召開新聞發布會通報，稱程佳楠係被男友李馳明殺害，之後，李馳明用碎啤酒瓶子自殘，「他刺傷自己的頸部和身體其他部位，最後因失血過多死亡。」

近日，李馳明生前的好友小楊拿著阿娟的委託書，前往峇里島處理李馳明的後事。李馳明身亡一個多月後，遺體已於6月7日在峇里島完成火化，骨灰將於周末被帶回到老家廣西桂林市平樂縣的公墓安葬。「墓地我已買好，有兩個墓穴。等我去世後，我想與他合葬。」阿娟表示。

阿娟說，直到現在，她依然難以接受印尼警方早前做出的「李馳明先謀殺女友程佳楠後自殺」的初步結論。「真誠希望印尼警方結案時，能給公眾一個令人信服的定論。」阿娟強調，「不相信他（李馳明）有這樣瘋狂舉動。」

阿娟並出示微信資料顯示，李馳明和她聊天的最後一句話是：「媽，很多事情不要聽別人說，他們想害我。」這句「最後的話」時間顯示為4月30日下午3時30分。當天下午5時43分，阿娟看到李馳明的微信留言後，多次給他打去視頻電話都無人接聽。次日，李馳明被發現死於峇里島的酒店。

阿娟稱，李馳明出事之前，有人給她打來電話說：「李馳明抑鬱，吸毒，想自殺。」對此，阿娟不相信，並表示要報警。李馳明生前的好友小楊則說，不敢肯定李馳明生前是否吸毒，「但有自殺傾向。」

李馳明出事後，網上有傳言稱他有很多錢，但阿娟透露：「聽他朋友說，車子早前就賣掉了，南昌的房子大概值400萬元，但他還欠200萬元的外債。那些剩下的錢，我一分也不要，我只要真相！」阿娟稱早前在桂林市按揭買一套為李馳後結婚準備的婚房，「李馳明不在，我也沒有必要再供了，我準備賣掉了。」阿娟表示。

李馳明的母親阿娟（化名） 。（取材自紅星新聞）
李馳明的母親阿娟（化名） 。（取材自紅星新聞）

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