10旅英台球選手 打假球遭禁賽…趙心童：沒勇氣說不

去年被禁賽時世界排名第九的趙心童，在世界職業撞球和斯諾克協會正式對操縱球賽10中國選手做出裁決後，在社交平台上道歉。（新華社）

世界職業撞球和斯諾克協會（世台聯）7日宣布，對此前被指控操縱比賽的10名旅英中國斯諾克選手的裁決，其中梁文博與李行 被終身禁賽，其他相關球員也受到不同時間段禁賽的處罰。中國台球（台灣稱撞球）協會表示，將從嚴處罰涉事球員，並開展全行業警示教育 。

涉事球員之一，中國選手中世界排名最高、這次被裁決禁賽一年八個月的趙心童透過社交媒體道歉，表示為自己的無知和愚蠢感到懊悔，期待能以更好的形象重返賽場。

新華社報導，自2022年下半年起，趙心童、張健康、陳子凡、顏丙濤、魯寧、李行、趙劍波、白朗寧、常冰玉與梁文博10名球員，涉嫌以賭球為目的操縱比賽結果，被世台聯與中國台球協會禁賽。世台聯7日宣布紀律委員會已對該10名球員做出裁決，梁文博與李行終身不得參加斯諾克比賽，其餘8人也被禁賽5年4個月至1年8個月不等。

中國台球協會迅速發布公告稱，中國台球協會高度重視10名球員在英國參賽期間操縱比賽結果一事，根據世台聯調查結果，將對涉事球員做出從嚴、從重處罰。協會將在全行業開展警示教育，並推出系列舉措，將反賭打假進行到底。

禁賽前世界排名第九的趙心童表示：「我從來沒有過操縱比賽的念頭和行為—我深知那是職業運動員 的禁區。」

趙心童承認自己在朋友請求其幫忙下注時沒有勇氣說「不」，也沒有向世台聯舉報。「我天真地以為我只是回應了一個好朋友的請求，而且在這個過程中我並沒有獲得任何形式的利益回報，我為當時的愚蠢行為付出了沉重的代價。」

另據旺報報導，根據判決，梁文博除操縱參與五場比賽，還教唆慫恿其他球員操縱九場比賽，更違規對司諾克比賽下注，在被調查時試圖掩蓋、拒絕配合調查，且曾威脅其他球員刪除手機資訊或試圖讓對方不協助調查。

李行也同樣涉及操縱比賽以及慫恿或協助他人操縱比賽，曾下注司諾克比賽與試圖掩蓋其操縱比賽的行為。

世台聯主席弗格森表示，這是一個極其複雜的案件，看到這麼多擁有天賦的年輕選手，迫於兩位資深選手的壓力而違反行為準則令人心痛，祭出終身禁賽處罰，說明對這類行為完全不可接受。