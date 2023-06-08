戴紙帽被當「披麻帶孝」尋釁 男維權2年：嚥不下這口氣

為了向法院證明，周建湘去火葬場與人拍攝一張對比圖，解釋當日裝束和披麻帶孝的區別。（取材自九派新聞／受訪者供圖）

湖南寧鄉市油漆工周建湘與鄰居胡增兩年前前往寧鄉市住建局反映小區質量問題，周建湘隨手將報紙折成一頂紙帽戴頭上，準備帶回工地遮灰，二人卻因此遭警方認定是「披麻帶孝」的尋釁滋事行為抓捕並行政處罰7日。二人奔波2年維權，終獲法院判定當年的行政處罰違法。二人說將繼續上訴，「要讓誣告的人得到懲罰，同時要求盡快消除犯罪紀錄。」

九派新聞報導，兩年前的一天，寧鄉東方紅郡業主周建湘與鄰居胡增一同前往寧鄉市住建局反映小區質量問題。因為油漆工的職業習慣，周建湘隨手將辦公室過道邊的報紙抽出，折成一頂紙帽在頭上試戴，想著帶回工地遮灰。不料2個月後，警方以尋釁滋事為由抓捕兩人，並處以7日行政處罰。

直到拘留結束，周建湘與胡增才在筆錄中發現，自己頭戴報紙帽的行為被視為「披麻帶孝」；身上所穿的灰色油漆工工作服，被視為白色「孝衣」；這些都成了尋釁滋事的證據。

周建湘說，報紙帽子在工地上是很專業的，可躲避滴落的油漆和灰塵。看見報紙就想折成帽子，是他們的職業習慣，沒想到惹出麻煩。他和鄰居當天穿的工作服被說成是孝衣，「簡直是個笑話」；他當天穿灰色夾克工作服，鄰居穿淺藍色襯衫，和農村孝衣都是白色長到膝蓋的完全不一樣。

「事實上，我那天只是在過道裡折了紙帽子，站在那裡還沒等找到人說話，治安站站長就叫保安就把我趕出去了。後來我還投訴了他，我懷疑他們是打擊報復我，所以去公安 那裡做了假證。」周建湘說，2月9日他去住建局拿樓盤檢測 報告，開發商的江俊傑等兩個人一直尾隨他，「我剛剛走出住建局，就來了一夥社會上的人把我打了一頓，我的屁股被踢紫了，胸部和腿部拍片子都有輕微傷。」

周建湘說，住建局幾次忽悠人說整改，到現在都沒有整改。而且住建局辦公室主任譚某還說他「身穿白色上衣、頭戴白色帽子，闖進會議室」。把他們關進去，後面的業主都不敢再去反映問題維權了，實際上他們就是「殺雞給猴看」。

他和胡增出來後就一直在打官司，直到二審，長沙市中級人民法院最終確認公安行政處罰的行為違法。2022年7月1日，寧鄉市公安局出具了「寧鄉市公安局撤銷行政處罰決定書」。