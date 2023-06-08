上海女子逛商場遭跳樓者砸中 復健2個月…家屬至今未收到賠償

病房裡，小孟和母親王娟。（取材自澎湃新聞）

上海一名女子今（2023）年4月在商場被一名跳樓男子砸中，跳樓者搶救無效死亡，她撿回一條命，但漫長的治療和醫藥費變成家屬痛苦的開始。

澎湃新聞報導，26歲的小孟剛到上海工作兩個月，試用期滿的日子，她在商場遭遇「飛來橫禍」，躺在醫院ICU病房，醒來後記不清事發前的細節。經診斷，小孟頸部脊髓損傷、四肢癱瘓，頸椎不穩定，頸椎間盤突出，頸椎、鎖骨、枕骨骨折，腦挫傷、創傷性顱內出血。

小孟家裡不算富裕，貸款 上學的弟弟，癱瘓在家十多年不斷藥的奶奶，原本待在農村照顧老人的父親，以及唯一打著工掙錢、眼下還因曠工被辭退的母親。

長期醫藥費、在滬住宿費、康復器械費……讓母親王娟（化名）不敢算下去。她說，至今仍未聯繫上跳樓者家屬，也未收到賠償。

小孟能做的，就是「拚命康復」。從坐到站到走，再到鍛鍊手部肌肉 、盆底肌，她在醫生的指導下一個個學過來。康復訓練以外，小孟也看書寫字，練習冊一路翻過去，筆畫從明顯的顫抖，到有了橫平豎直的樣子。她認真地寫：「新的一天總有新的活法，認真的（地）生活，溫柔的（地）去愛，慢慢的（地）與這個世界和諧相處，在自己的世界裡閃閃發光。」

報導指出，王娟在天津打了多年工，她為了照顧女兒，在上海租下20樓一套一廚一臥帶陽台的小房子。「我都不敢相信，第一次來上海居然是為了這。」王娟看了小孟一眼，眼淚又掉下來，「這不是我想像中的上海。」

事實上，王娟兒子6月份即將畢業，也找到了實習的去處；小孟則更讓家人驕傲，她今年2月打來電話的樣子，王娟歷歷在目，「姑娘說自己在上海找到工作了，比去年的工作工資高，這裡還有很多她的同學朋友，很熱鬧，喊我不要擔心。」

王娟後來覺得，幸好小孟在上海有這些朋友。出事後，同學朋友們常在周末、下班來陪小孟，每回都拎大袋東西。這也成為女孩想快點好起來的動力，她仍渴望重新工作，也希望盡快有能力報答大家。

對於未來，王娟坦言心裡也沒底，但「女兒沒有放棄，為了女兒，我們也不會放棄。」王娟說。