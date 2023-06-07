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江西高校學餐吃到「鼠頭」…校方稱鴨脖 網：睜眼說瞎話

中國新聞組／北京7日電
疑似老鼠牙齒。（視頻截圖）
疑似老鼠牙齒。（視頻截圖）

近日，江西某技術學院餐廳的餐點被發現混入了疑似「老鼠頭」的異物，該黑色物體不僅長著雜毛，更有兩顆明顯的白牙。然而，監管單位公布送驗結果，稱異物是「鴨脖」，屬於正常食物，網友聞訊炸鍋，怒批「睜眼說瞎話」、「老鼠、鴨脖傻傻分不清」。有專家也表示，若圖片屬實，80%是個鼠頭。

來源：YouTube

綜合媒體報導，網上流傳的影片中，只見學生從飯菜中翻找出一塊黑色異物，上面還長著「鬍鬚和門牙」，學生見此，便疑問地表示：「這是老鼠啊，兩個老鼠的牙齒，看得出來吧？」

負責該校餐飲的南昌市菁禾餐飲公司工作人員表示，「看到影片了，會去調查核實處理」。校方則發出正式聲明，指出該學生在事發當時立刻邀請同學共同對「異物」比對，確定異物為鴨脖，屬於正常食物，而該學生也作出書面說明，對影片內容進行澄清；校方並表示將會有執法人員到校開展調查。

南昌市市場監督管理局工作人員表示，事發當天已派人「拿去專門的檢測機構送檢核實」，經工作人員檢測「確實是鴨脖」，同時也將對該校菜品留樣進行檢測，在三至五天的專業比對後會公布結果。

可以看到上面還有疑似老鼠的牙齒。（視頻截圖）
可以看到上面還有疑似老鼠的牙齒。（視頻截圖）

儘管各方「指證歷歷」，網友卻不埋單，頻頻揶揄「前有指鹿為馬，後有指鼠為鴨」、「什麽脖子能長牙」、「看來要DNA檢測了，究竟是鼠基因還是鴨基因」。

還有人挖出，「老鼠事件」已非該校第一次發生，早在2021年便有老鼠竄入廚房的前科。還有人爆料，ㄨㄣ了避免校譽受損，該校主任帶頭進行輿論操縱，發動網軍在貼文下回覆「公版留言」

另據上游新聞報導，嚙齒類動物專家表示，牠有上下門齒，新聞裡有一個正面的圖，牠有鼠的犬齒，特別是下面犬齒很長，牠會生長，如果圖片沒有造假，我覺得那就是鼠頭，如果是鴨脖的話，牠不會有那種白色的東西。 「如果圖片真實的話，哪怕不是很清楚或者只有一個角度，我大致80%（概率）認為那是個鼠頭」。

事件發生後，學校食堂依舊正常營業，學生說，「但是那個出事的窗口幾乎沒人去吃，這幾天去食堂的人也少了，大家很多人選擇都點外賣直接送到宿舍樓下」。

高校飯菜中的異物。（視頻截圖）
高校飯菜中的異物。（視頻截圖）

檢測 DNA

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