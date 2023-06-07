泰國人不准進 48中國遊客參加曼谷KTV毒趴被捕
泰國警方日前突擊檢查曼谷一家娛樂場所，逮捕48名疑似開毒品派對的中國遊客，當場查獲包括古柯鹼、K他命、搖頭丸在內的多種毒品和吸毒工具。中國駐泰國大使館回應，已與警方聯繫了解情況，要求其公正執法，依法保障有關中國公民合法權益。
香港01引述泰國頭條新聞社報導，被捕的48名中國遊客2日在涉事的KTV，開了4間房開毒品派對。當地警方調查發現，該娛樂場所是中國遊客吸食毒品的聚集地，主要開放中國人進入消費，不准泰國人進入；每間房間收費每6小時10萬泰銖（約2867.3美元），且須提前預訂。
據報導，警方透露，該娛樂場所與2022年11月查獲的金陵酒吧案件性質相似。經警方檢測，多名遊客尿檢呈陽性，30名男性、18名女性被指控涉嫌犯吸毒罪並被拘留。
中國駐泰國大使館3日稱，使館注意到近日泰國警方查辦的有關案件，強調毒品是人類公害，將繼續關注案件進展，「中國政府一貫堅定打擊毒品犯罪，支持泰方依法打擊懲治毒品犯罪」。中國駐泰使館並提醒在泰中國公民遵守中泰兩國法律，認清毒品的違法性和危害性。
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