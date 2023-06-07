泰國人不准進 48中國遊客參加曼谷KTV毒趴被捕

在涉事的KTV裡，48名中國遊客分別在4個卡拉OK廳裡開毒品派對。（視頻截圖）

泰國 警方日前突擊檢查曼谷一家娛樂場所，逮捕48名疑似開毒品 派對的中國遊客，當場查獲包括古柯鹼、K他命、搖頭丸在內的多種毒品和吸毒工具。中國駐泰國大使館 回應，已與警方聯繫了解情況，要求其公正執法，依法保障有關中國公民合法權益。

香港01引述泰國頭條新聞社報導，被捕的48名中國遊客2日在涉事的KTV，開了4間房開毒品派對。當地警方調查發現，該娛樂場所是中國遊客吸食毒品的聚集地，主要開放中國人進入消費，不准泰國人進入；每間房間收費每6小時10萬泰銖（約2867.3美元），且須提前預訂。

據報導，警方透露，該娛樂場所與2022年11月查獲的金陵酒吧案件性質相似。經警方檢測，多名遊客尿檢呈陽性，30名男性、18名女性被指控涉嫌犯吸毒罪並被拘留。