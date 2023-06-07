駐印度中國記者簽證遭刁難 新華社罕見吐槽：在那工作太難了

新華社記者畢曉洋在印度常駐六年，卻因此被印方「驅逐」。圖為2016年畢曉洋在印度喜馬偕爾邦首府西姆拉拍攝的山區火車站。(新華社)

中國與印度 日前相互驅逐對方在本國駐點的記者，面對此前印度境內已無中國駐點記者的現況，中國官媒「新華社」近日罕見發文吐槽，該社記者公開駐印度時遇到簽證 效期過短、續簽被拒、遭限期離境等不公平待遇，記者感慨的稱「在印度工作真是太難了！」

新華社記者畢曉洋文章指出，2017年2月，他赴任新華社新德里分社社長，常駐印度六年。今年3月15日，印度外交部透過電子郵件告知他，必須於3月31日前離境，且未說明理由。詢問之下，印方給出的理由竟是常駐時間過久。

文章指出，印度2017年將駐印中國記者簽證有效期縮短為三個月甚至不到一個月，反覆折騰中國記者申請續簽。而印方給其他國家記者的簽證有效期通常為一年至兩年。畢曉洋的同事姜磊從2019年8月起，連續七次被印方發放有效期僅25天到33天的簽證，其中僅一次有效期超30天，直到2020年3月，簽證有效期才恢復到三個月。

簽證政策給駐印中國記者的工作和生活帶來諸多不便。例如，簽證有效期過短，持有人無法開設當地銀行帳戶。姜磊駐印四年半後才得以辦理一張當地銀行卡。然而不到三個月，因印度外交部拖延向姜磊續發簽證，這張銀行卡被凍結。

再例如，根據印度新聞局規定，駐印外國記者的記者證通常一年一續，有效期與簽證「同步」。因此，中國記者經常面臨記者證有效期短、過期後印度新聞局不予續發的問題。姜磊駐印五年，一直沒有申請到印度記者證，在印開展新聞工作遭受的阻力可想而知。

駐外記者最牽掛的莫過於國內的家人，然而，印度政府發放短期簽證嚴重干擾駐印中國記者回國探親。

畢曉洋指出，疫情 期間，同事趙旭絞盡腦汁計畫回國探親時段：既要考慮航班熔斷、健康風險等長途飛行難題，更要確保在行前獲批「足額」三個月的簽證以便順利返印。由於不確定性太大，他的休假計畫多次修改、一拖再拖。

駐外期間，不少同事家中發生急事，他們卻不能第一時間回國。趙旭的父親2020年11月突發腦梗，但由於上述因素影響，他直到2021年1月才得以回國探望，所幸老人病情在此期間有所好轉。姜磊在夫人懷孕近五個月時才等到合適簽證期護送她回國，然後趕在三個月簽證有效期內返回印度；等他再次回國，孩子已1歲半。

此外，自2020年以來，印方拒不審批中方記者赴印常駐申請，造成中國媒體記者輪換受阻。趙旭在新德里分社工作原定任期四年，但到2021年11月任滿之時，他卻因印方不「放行」接任記者而不能離任。因印方簽證政策，新華社新德里分社目前僅有「超期服役」的趙旭一人「持證上崗」。

畢曉洋說，據了解，在他今年3月底倉促離印之前，其他中國媒體的兩名駐印記者也遭印方無端強制限期離境。

一名駐印中國記者在2021年11月回國休假期間，被印度外交部電子郵件告知，休假結束後不必返印，如返回則需做好在最短時間內離境的準備，而當時他的簽證至少還有兩個月才到期。這名記者被迫中斷休假，趕回印度處理工作交接、退租住房、關閉銀行帳戶等事務。很快，他收到十天內離境的通知，於2021年12月初倉促離印回國。