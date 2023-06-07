「統租」生財? 深圳官方當城中村二房東 惹爭議

深圳官方高價統租城中村搶當二房東，被諷生財新招。圖為深圳市内一個狹窄的小巷。(Getty Images)

深圳市日前宣布在「城中村」執行「統租」，由市府成立投控公司統一承租出租房源，再經裝修後轉租，引發爭議。不少人認為，此舉是地方政府繼賣地後的生財新招，但「城中村」大量外地人口可能因此無處可居。

長期以來，標售土地成為中國地方政府維繫財政收入的重要財源。但因經濟衰退及房價下跌，各地的賣地收入漸感不繼，一些地方政府的財政因此陷入難以為繼的窘境。因此，深圳市新推出的「統租」，被部分民眾評為地方政府「爭當二房東 」、「沒地可圈了就來圈房」、「土地財政轉為房產財政」等。

中央社綜合媒體報導及網路訊息，深圳市政府這項「統租」措施，是以建設「保障性住房」為名實施。內容是全市「十四五」規畫期間（2021至2025年）要建設保障性住房54萬套，包括公租房、保租房、共有產權房，今年更調高到74萬套。

在此同時，深圳市成立「安居微棠住房租賃投資 控股有限公司」專責「統租」事務，而「安居微棠」的母公司「人才安居集團」日前則與中國國家開發銀行、中國銀行、中國工商銀行、中國建設銀行、中國農民銀行等5大國有銀行，簽署人民幣5000億元（約702億元）的協議，作為對「城中村改造」（即統租）的支持。

報導指出，深圳市這項「統租」措施，便是動用公權力統一向「城中村」內所有房東，承租他們手中的所有出租房，再統一由市府成立的「安居微棠」公司予以改裝升級，之後再統一出租。同時，深圳市未來更將以「吸納人才」為由，讓高技術人才承租這些改造完成、條件大幅提升的住所。

據報導，有房東反映，市府「統租」的價格，最高比他們定出的租金 多出達兩倍，使得這些房東樂於配合，認為讓政府「統租」比自己招租還划算。

但在這種情況下，一些作為示範地點的「城中村」最近張貼告示，要求原住戶在6月底前搬離現址，以便配合「城中村」的改造，引起了爭議。這些「城中村」的現住戶多為外地前往深圳工作的基層勞工，由於居住條件相對不佳，租金也相對便宜。

有面臨搬遷的外地居民因此質疑，他們搬遷後必須另尋住處，租金很有可能上漲。而改造過後，租金更有可能翻倍，根本不是他們能負擔得起。這種做法既折騰人，也變相漲租，似乎是變相地在「驅趕低端人口」。

雖然深圳市政府日前回應，包括預留三到六個月搬遷過渡期、禁止房東倉促趕人、提供搬家補助、子女就學權益不變、房租「原則不漲」等，但仍難消弭原租戶及其他民眾的廣泛質疑。