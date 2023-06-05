前男友要求紋身「我是狗」北大女生遭凌虐輕生案 7日將宣判

北大女生包麗疑似遭前男友要求紋上「牟林翰的狗」。（截圖自網易號）

北京 大學法學院女學生包麗疑被前男友牟林翰嫌棄並非處女，4年前服藥輕生。澎湃新聞報導，包女生前曾遭牟男提出拍裸照、先懷孕再流產、做絕育手術 等無理要求。包母曾稱不會放棄追究牟男法律責任，北京海淀區人民檢察院2021年2月20日以虐待罪向牟男提起公訴。案件將於7日上午9時在海淀區人民法院宣判。

澎湃新聞報導，包母稱，她現在人在廣東東莞，案件宣判當日會到北京等待宣判結果，「作為被害人家屬，我們當然希望法院能有公正的判決結果」。她表示，這麼多年因為女兒的事情心情一直很沈重。事發後，牟男的家人一直沒跟她聯絡。

包母曾在訪問中表示，女兒和牟男相戀期間，遭男方嫌棄有過戀愛經歷、不是處女，對方又不想分手，卻以此折磨她。對於包母的指控，牟男曾回應稱，包女自殺後他接受過警方問詢，不認為自己的行為是對包女精神控制，「我不明白，甚麼是精神控制」。

2019年10月9日，包女在北京市某賓館服藥輕生，經搶救後「腦死亡」。2020年4月11日，包女在醫院離世。2021年1月29日，包母稱牟男涉嫌虐待罪被逮捕後，該案曾退回公安 機關補充偵查，後再移送檢察院。案件原定於去年6月23日開審，之後延至同年7月5日左右開庭，包母同時對牟男提出刑事附帶民事訴訟。

據當年中國傳媒報導，在二人訊息對話中，女孩將男生備註為「主人」，另要求女孩紋上「我是牟林翰的狗」的字句，之後還要求女孩將紋身的過程也錄影下來。女孩最後忍受不了，提出分手。