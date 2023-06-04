涉關稅欺詐2600萬歐元 中國1電動自行車業主在法被捕

中國出口法國等歐盟國家的電動自行車，近年大幅成長。（路透示意圖）

一名專門從事電動自行車的中國企業家，日前被歐洲代表檢察官 起訴，隨後因涉嫌歐洲關稅 欺詐而被監禁。

法新社引述《巴黎人報》一則消息說，據知情人士透露，名為李軍D ( 音譯Lijun D)， 於2日被金融司法調查局 (SEJF) 的海關逮捕，然後被警方拘押在塞納河畔遠郊瓦茲河谷省(Val-de-Marne) 。他的律師證實說，他被一名授權的歐洲檢察官起訴。他的律師表示，稅務欺詐罪基於推斷，要求檢方釋放他。

據《巴黎人報》的報導， 李軍D「涉嫌自2018年規避關稅制度，金額高達2600萬歐元（約2788萬美元）」。 據《巴黎人報》報導，海關官員幾個月前在法國港口檢查一個集裝箱時發現，他的公司Leon Cycle進口的貨物被申報為來自南韓而非中國，因此可以降低關稅。

據《每日郵報》報導，這些自行車「也將作為一個套件交付，讓人相信它們是備件。這種細微差別也使得支付低得多的增值稅 (VAT) 成為可能」。

李軍D也將成為洗錢嫌疑的目標。在其網站上，Leon Cycle將自己描述為一家於2014年在漢諾威（德國 ）創建的公司，在法國、德國、義大利、西班牙、美國和澳洲開展業務，並確認其所有產品均「在德國設計，在西方製造」。