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浙8歲童擺攤1小時賺584元 網：內卷從娃娃抓起

中國新聞組／北京4日電
8歲男孩擺攤1小時賺584元。（取材自中華網）
8歲男孩擺攤1小時賺584元。（取材自中華網）

六一兒童節跳蚤市場上，8歲男孩小鵬擺攤1小時賺人民幣584元（約82美元），他直言「我約朋友擺攤，沒想到生意這麼好」，有網友表示，浙江人從小就懂做生意，「浙江人確實很有做生意的頭腦，懂得如何用最低成本賺最實在的錢」。

快科技報導，這名8歲男孩和他的朋友們在兒童節跳蚤市場上擺起了攤子。主要是擺放一些小玩具，通過套圈圈獲取禮物，吸引了很多顧客前來。不單單只有這樣，小鵬還懂得運營生意，「套不中，也能獲得小禮品」，讓顧客來了之後不會空手而歸，真是一個做生意的好料子。

報導指出，有網友看完有表示，賺錢多少這不重要，關鍵是要讓孩子明白，錢不是天上掉下來的，而是需要辛苦付出才能得來的。很多孩子缺少的是對賺錢和生活的認知。

更有一些網友表示，「我這歲數是人家歲數的幾倍，我一天上班8小時還沒有人一個小時賺的多，究竟是哪裡出了問題，乾脆學習人家也去擺攤算了。」

另有網友稱，「內卷從娃娃抓起」、「你這個家可以靠你養活了，讓父母去上學吧」，也有反問「是收入，還是純利潤」、「我曾經也擺過攤，擺了4個晚上，被交警城管保安各種負責人來回的為難，堅持不下去了，賺了還沒500元」。

8歲男孩擺攤1小時賺584元。（取材自中華網）
8歲男孩擺攤1小時賺584元。（取材自中華網）

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